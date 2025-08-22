augusztus 23., szombat

Bence névnap

13°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Csak a bronzéremre van esélye az ETO University együttesének

Címkék#Dean Bombac#Kilvinger Bálint#ETO University HT#Europa Cup#torna#kézilabdacsapat

A győri férfi kézilabdacsapat is megkezdte szereplését a strasbourgi Europa Cup kézilabda felkészülési tornán. Az ETO University Handball Team a Montpellier-vel mérkőzött meg az elődöntőben, szoros küzdelemben maradt alul Kilvinger Bálint együttese.

Kisalföld.hu

Nem sokkal a Győri Audi ETO KC mérkőzése után, pénteken este lépett pályára az ETO University Handball Team Strasbourgban. A négy női és négy férficsapat részvételével rendezett felkészülési tornán Kilvinger Bálint gárdája a francia Montpellier-vel mérkőzött meg.

ETO University
A bronzért játszhat az ETO University HT Strasbourgban.
Forrás: Facebook/ETO University Handball Team

Montpellier Handball–ETO University Handball Team 32–28 (20–18)

Strasbourg, felkészülési férfi kézilabdatorna.

Az első játékrészben kiegyenlített volt a küzdelem a pályán. A franciák szorosan zárkóztak Kilvinger Bálint együtteséhez. Az első félidő közepén a győriek többször hibáztak, a ziccerhelyzetek kihagyása megpecsételte a sorsukat. A Montpellier fordított, majd háromgólosra növelte előnyét. Az ETO vezetőedzője időkéréssel próbálta felrázni csapatát, ami után a győriek elkezdték a zárkózást. Az első félidő végére a franciák előnyben tudtak maradni, 20–18-nál vonultak a szünetre.

A pihenő után rögtön sikerült egygólosra csökkenteni a hátrányt, majd egy kihagyott francia hétméteres miatt is esélye nyílt az ETO-nak az egyenlítésre, ám ez elmaradt. A Montpellier játéka ütemtelenné vált, tíz perc alatt mindössze háromszor találtak ellenfelük hálójába, de ezt sem tudták kihasználni Bombacék. Tíz perccel a mérkőzés vége előtt egy gólra zárkóztak a győriek, majd újra növelte előnyét a francia csapat, a hajrában öt gólra léptek el ellenfelüktől. Az utolsó másodpercekben büntetőhöz jutott az ETO, ami kimaradt, így a mérkőzést 32–28-as francia sikerrel zárták a felek.

Az ETO University Handball Team vasárnap 14.30-kor bronzmérkőzést játszhat, az ellenfél a holnapi Nantes (francia)–RK Zagreb (horvát) mérkőzés vesztese lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu