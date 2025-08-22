Csak a bronzéremre van esélye az ETO University együttesének

Nem sokkal a Győri Audi ETO KC mérkőzése után, pénteken este lépett pályára az ETO University Handball Team Strasbourgban. A négy női és négy férficsapat részvételével rendezett felkészülési tornán Kilvinger Bálint gárdája a francia Montpellier-vel mérkőzött meg.

A bronzért játszhat az ETO University HT Strasbourgban.

Forrás: Facebook/ETO University Handball Team

Montpellier Handball–ETO University Handball Team 32–28 (20–18) Strasbourg, felkészülési férfi kézilabdatorna.

Az első játékrészben kiegyenlített volt a küzdelem a pályán. A franciák szorosan zárkóztak Kilvinger Bálint együtteséhez. Az első félidő közepén a győriek többször hibáztak, a ziccerhelyzetek kihagyása megpecsételte a sorsukat. A Montpellier fordított, majd háromgólosra növelte előnyét. Az ETO vezetőedzője időkéréssel próbálta felrázni csapatát, ami után a győriek elkezdték a zárkózást. Az első félidő végére a franciák előnyben tudtak maradni, 20–18-nál vonultak a szünetre.

A pihenő után rögtön sikerült egygólosra csökkenteni a hátrányt, majd egy kihagyott francia hétméteres miatt is esélye nyílt az ETO-nak az egyenlítésre, ám ez elmaradt. A Montpellier játéka ütemtelenné vált, tíz perc alatt mindössze háromszor találtak ellenfelük hálójába, de ezt sem tudták kihasználni Bombacék. Tíz perccel a mérkőzés vége előtt egy gólra zárkóztak a győriek, majd újra növelte előnyét a francia csapat, a hajrában öt gólra léptek el ellenfelüktől. Az utolsó másodpercekben büntetőhöz jutott az ETO, ami kimaradt, így a mérkőzést 32–28-as francia sikerrel zárták a felek.