Kézilabda

1 órája

Egy góllal maradt le az ETO University a felkészülési mérkőzésen

Az ETO University Handball Team július közepén kezdte meg a felkészülést a 2025/2026-os idényre. Ennek egyik állomása volt a pénteki barátságos mérkőzés a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatával, amit szoros küzdelemben veszített el az ETO University.

Kisalföld.hu

Kilvinger Bálint együttesének felkészülési programjában szerepelt a NEKA elleni mérkőzés, amelyet Balatonbogláron rendeztek meg.

ETO University
Az ETO University szoros felkészülési mérkőzésen maradt alul.
Fotó: Mekli Zoltan 

A győriek szoros küzdelemben maradtak alul, az összecsapást a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata nyerte 36-35-re. 

A mérkőzés előtt Kilvinger Bálint úgy nyilatkozott: továbbra is a saját játékukkal foglalkoznak.

A NEKA fiatal, lendületes csapat, így jó gyakorlási lehetőséget kínálnak számunkra. Szeretnénk csökkenteni a hibák számát és tovább dolgozni azon, hogy csapatként is erősödjünk. A felkészülés ezen szakaszában ez a legfontosabb

- emelte ki a vezetőedző.

