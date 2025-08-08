1 órája
Egy góllal maradt le az ETO University a felkészülési mérkőzésen
Az ETO University Handball Team július közepén kezdte meg a felkészülést a 2025/2026-os idényre. Ennek egyik állomása volt a pénteki barátságos mérkőzés a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatával, amit szoros küzdelemben veszített el az ETO University.
Kilvinger Bálint együttesének felkészülési programjában szerepelt a NEKA elleni mérkőzés, amelyet Balatonbogláron rendeztek meg.
A győriek szoros küzdelemben maradtak alul, az összecsapást a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata nyerte 36-35-re.
A mérkőzés előtt Kilvinger Bálint úgy nyilatkozott: továbbra is a saját játékukkal foglalkoznak.
A NEKA fiatal, lendületes csapat, így jó gyakorlási lehetőséget kínálnak számunkra. Szeretnénk csökkenteni a hibák számát és tovább dolgozni azon, hogy csapatként is erősödjünk. A felkészülés ezen szakaszában ez a legfontosabb
- emelte ki a vezetőedző.