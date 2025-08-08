Egy góllal maradt le az ETO University a felkészülési mérkőzésen

Kilvinger Bálint együttesének felkészülési programjában szerepelt a NEKA elleni mérkőzés, amelyet Balatonbogláron rendeztek meg.

Az ETO University szoros felkészülési mérkőzésen maradt alul.

Fotó: Mekli Zoltan

A győriek szoros küzdelemben maradtak alul, az összecsapást a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata nyerte 36-35-re.

A mérkőzés előtt Kilvinger Bálint úgy nyilatkozott: továbbra is a saját játékukkal foglalkoznak.

A NEKA fiatal, lendületes csapat, így jó gyakorlási lehetőséget kínálnak számunkra. Szeretnénk csökkenteni a hibák számát és tovább dolgozni azon, hogy csapatként is erősödjünk. A felkészülés ezen szakaszában ez a legfontosabb

- emelte ki a vezetőedző.