augusztus 20., szerda

István névnap

24°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Az ETO-ból távozik az egyik román játékos

Címkék#győri#Rapid Wien#Sumgayit#UEFA#ETO FC

Kisalföld.hu
Az ETO-ból távozik az egyik román játékos

Deian Boldor

Az azeri football.az cikke szerint Deian Boldor, az ETO FC védője mindenben megegyezett az örmény Sumgayittal és ebben a csapatban folytatná a pályafutását. Az írás szerint már csak a két klubnak kell megállapodnia a vételárban. Az eladásából az ETO is profitálna, ugyanis a 30 éves védő ingyen érkezett 2023-ban. Boldor neve egyébként szerepel az UEFA honlapján  a Rapid elleni meccsekre leadott győri keretben. (Forrás: rangado.24.hu).

Az nb1.hu szerint Rapid Wien 0-0-s döntetlent ért el hétvégén az Altach elleni bajnokin. Gondot jelent a bécsiek számára, hogy megsérült a csapat játékosa, Jean Harisson Marcelin. Az Auxerre-ben nevelkedett futballista az Alteach elleni meccs első félidejében szenvedett combizomsérülést, ami miatt le is kellett őt cserélni. A Rapid honlapjának tájékoztatása szerint az MRI-vizsgálat rossz híreket eredményezett: a középhátvédnek több hónapot, de lehet, hogy az egész 2025-26-os szezont ki kell hagynia.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu