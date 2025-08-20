Az ETO-ból távozik az egyik román játékos

Az azeri football.az cikke szerint Deian Boldor, az ETO FC védője mindenben megegyezett az örmény Sumgayittal és ebben a csapatban folytatná a pályafutását. Az írás szerint már csak a két klubnak kell megállapodnia a vételárban. Az eladásából az ETO is profitálna, ugyanis a 30 éves védő ingyen érkezett 2023-ban. Boldor neve egyébként szerepel az UEFA honlapján a Rapid elleni meccsekre leadott győri keretben. (Forrás: rangado.24.hu).

Az nb1.hu szerint Rapid Wien 0-0-s döntetlent ért el hétvégén az Altach elleni bajnokin. Gondot jelent a bécsiek számára, hogy megsérült a csapat játékosa, Jean Harisson Marcelin. Az Auxerre-ben nevelkedett futballista az Alteach elleni meccs első félidejében szenvedett combizomsérülést, ami miatt le is kellett őt cserélni. A Rapid honlapjának tájékoztatása szerint az MRI-vizsgálat rossz híreket eredményezett: a középhátvédnek több hónapot, de lehet, hogy az egész 2025-26-os szezont ki kell hagynia.