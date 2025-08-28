augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Labdarúgó Konferencia-Liga

45 perce

Zengett az állomás, zúgott a hajrá, Győr! Elindult az ETO drukkerek különvonata Bécsbe - fotók, videó

Címkék#Konferencia-liga#Rapid Wien#ETO FC#különvonat

Mintegy félezer fehérbe öltözött ETO-szurkoló indult különvonattal Bécsbe a győri csapat esti Konferencia-liga-mérkőzésére.

Kisalföld.hu

Ahogy arról beszámoltunk, este az ETO a Rapid Wien otthonában vív nagyon fontos mérkőzést a Konferencia-liga főtáblájára jutásáért, s a csapatot természetesen elkísérték Bécsbe a győri drukkerek is. A szurkolók egy része különvonattal indult útnak. A győri vasútállomás várója kora délután szinte meg is telt fehérbe öltözött (ezt külön kérték a szervezők) győri szimpatizánssal.

ETO
Az ETO szurkolók a győri vasútállomásról együtt indultak a vonattal Bécsbe. Fotó: Krizsán Csaba

ETO szurkolók pattantak a különvonatra Győrben

Remélem továbbjutóként térünk haza, ez lenne a lényeg. Hajtós meccs lesz az biztos, nagyon örülnék legalább egy győri gólnak. Ha az eredményre kellene tippelnem, akkor kettő-egyes győri győzelmet, vagy egy-egyes döntetlent jósolnék

 - mondta Nagy Krisztián az ETO egyik utazó szurkolója.

"Védőitallal" Bécsbe 

A vonatra váró mintegy félezer indulóhoz előbb a vezérszurkoló szólt pár szót. Először hangosbeszélővel, de mivel azt nem lehetett érteni, hangos szóval hívta fel figyelmet, hogy vigyázzanak magukra, egymásra és - meglepetésre - a vonat tisztaságára is. 

Különvonattal indultak el az ETO szurkolók a győri vasútállomásról Bécsbe

Fotók: Krizsán Csaba

"Nem kikapni megyünk, de akár nyerünk, akár veszítünk, mi ünnepelni fogunk" - zárta a beszédét a fő drukker, ami után az egész társaság együtt énekelte el a jól ismert ETO-indulót. Libabőrös pillanat volt, az biztos, s nem csak a furcsa akusztika miatt...

A felszállás ugyan nem ment gyorsan, mivel már a peronra is egy alapos ellenőrzés után lehetett csupán kilépni, a jó kedvvel azért nem volt baj. Főleg, amikor két, egy-egy söröshordót a vállán cipelő drukkertárs is megjelent, ahogy említették, "védőitallal". Az ösztönünk valamiért azt súgta -  nyilván csak a nagy meleg miatt -, Bécsig nem tartott ki a tartályok tartalma.

 

 

