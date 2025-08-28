Zengett az állomás, zúgott a hajrá, Győr! Elindult az ETO drukkerek különvonata Bécsbe - fotók, videó

Ahogy arról beszámoltunk, este az ETO a Rapid Wien otthonában vív nagyon fontos mérkőzést a Konferencia-liga főtáblájára jutásáért, s a csapatot természetesen elkísérték Bécsbe a győri drukkerek is. A szurkolók egy része különvonattal indult útnak. A győri vasútállomás várója kora délután szinte meg is telt fehérbe öltözött (ezt külön kérték a szervezők) győri szimpatizánssal.

Az ETO szurkolók a győri vasútállomásról együtt indultak a vonattal Bécsbe. Fotó: Krizsán Csaba

ETO szurkolók pattantak a különvonatra Győrben

Remélem továbbjutóként térünk haza, ez lenne a lényeg. Hajtós meccs lesz az biztos, nagyon örülnék legalább egy győri gólnak. Ha az eredményre kellene tippelnem, akkor kettő-egyes győri győzelmet, vagy egy-egyes döntetlent jósolnék

- mondta Nagy Krisztián az ETO egyik utazó szurkolója.