Zengett az állomás, zúgott a hajrá, Győr! Elindult az ETO drukkerek különvonata Bécsbe - fotók, videó
Mintegy félezer fehérbe öltözött ETO-szurkoló indult különvonattal Bécsbe a győri csapat esti Konferencia-liga-mérkőzésére.
Ahogy arról beszámoltunk, este az ETO a Rapid Wien otthonában vív nagyon fontos mérkőzést a Konferencia-liga főtáblájára jutásáért, s a csapatot természetesen elkísérték Bécsbe a győri drukkerek is. A szurkolók egy része különvonattal indult útnak. A győri vasútállomás várója kora délután szinte meg is telt fehérbe öltözött (ezt külön kérték a szervezők) győri szimpatizánssal.
ETO szurkolók pattantak a különvonatra Győrben
Remélem továbbjutóként térünk haza, ez lenne a lényeg. Hajtós meccs lesz az biztos, nagyon örülnék legalább egy győri gólnak. Ha az eredményre kellene tippelnem, akkor kettő-egyes győri győzelmet, vagy egy-egyes döntetlent jósolnék
- mondta Nagy Krisztián az ETO egyik utazó szurkolója.
ETO-különvonat 28 év után - Ön emlékszik hova indult zöld-fehér szerelvény 1997-ben?
"Védőitallal" Bécsbe
A vonatra váró mintegy félezer indulóhoz előbb a vezérszurkoló szólt pár szót. Először hangosbeszélővel, de mivel azt nem lehetett érteni, hangos szóval hívta fel figyelmet, hogy vigyázzanak magukra, egymásra és - meglepetésre - a vonat tisztaságára is.
Különvonattal indultak el az ETO szurkolók a győri vasútállomásról BécsbeFotók: Krizsán Csaba
"Nem kikapni megyünk, de akár nyerünk, akár veszítünk, mi ünnepelni fogunk" - zárta a beszédét a fő drukker, ami után az egész társaság együtt énekelte el a jól ismert ETO-indulót. Libabőrös pillanat volt, az biztos, s nem csak a furcsa akusztika miatt...
A felszállás ugyan nem ment gyorsan, mivel már a peronra is egy alapos ellenőrzés után lehetett csupán kilépni, a jó kedvvel azért nem volt baj. Főleg, amikor két, egy-egy söröshordót a vállán cipelő drukkertárs is megjelent, ahogy említették, "védőitallal". Az ösztönünk valamiért azt súgta - nyilván csak a nagy meleg miatt -, Bécsig nem tartott ki a tartályok tartalma.
