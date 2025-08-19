augusztus 19., kedd

Lakos, Korsós, Fehér és a mester

35 perce

Ezt nézze meg! Az őszi első ETO sztárjai énekeltek

Ezt nézze meg! Az őszi első ETO sztárjai énekeltek

A Győri ETO FC csapata 1997 őszi elsőként végzett az NB I-ben.

ETO
Az ETO csapata a Kisalföldbe is ellátogatott.

Szép győzelmeket és nagy közönségsikert arattak, nagyszerű eredményeket értek el. Ennek köszönhetően a napjainkhoz hasonló futball-láz alakult ki Győrben. 

Énekelt is az ETO

A csapat tagjai egyre több meghívást kaptak különböző rendezvényekre. Ezen a felvételen az énektudásukat is megmutatták. Lakos Pál, Korsós György, Fehér Miklós és a mester, Reszeli Soós István a színpadon.

Ketten sajnos már nem lehetnek közöttünk.

 

