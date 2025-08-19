Lakos, Korsós, Fehér és a mester
35 perce
Ezt nézze meg! Az őszi első ETO sztárjai énekeltek
A Győri ETO FC csapata 1997 őszi elsőként végzett az NB I-ben.
Szép győzelmeket és nagy közönségsikert arattak, nagyszerű eredményeket értek el. Ennek köszönhetően a napjainkhoz hasonló futball-láz alakult ki Győrben.
Énekelt is az ETO
A csapat tagjai egyre több meghívást kaptak különböző rendezvényekre. Ezen a felvételen az énektudásukat is megmutatták. Lakos Pál, Korsós György, Fehér Miklós és a mester, Reszeli Soós István a színpadon.
Ketten sajnos már nem lehetnek közöttünk.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre