Ezt nézze meg! Az őszi első ETO sztárjai énekeltek

A Győri ETO FC csapata 1997 őszi elsőként végzett az NB I-ben.

Az ETO csapata a Kisalföldbe is ellátogatott.

Szép győzelmeket és nagy közönségsikert arattak, nagyszerű eredményeket értek el. Ennek köszönhetően a napjainkhoz hasonló futball-láz alakult ki Győrben.

Énekelt is az ETO

A csapat tagjai egyre több meghívást kaptak különböző rendezvényekre. Ezen a felvételen az énektudásukat is megmutatták. Lakos Pál, Korsós György, Fehér Miklós és a mester, Reszeli Soós István a színpadon.

Ketten sajnos már nem lehetnek közöttünk.