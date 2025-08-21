2 órája
Strasbourgban szerepelnek a győri kézisek
Augusztus 22. és 24. között a strasbourgi Rhénus Sportközpont ad otthont az Európa-kupa felkészülési tornának. A négy csapat között a Győri Audi ETO KC és az ETO University Handball Team is pályára lép.
Mint arról korábban beszámoltunk, Strasbourgban rendezik péntektől vasárnapig az Európa-kupa elnevezésű felkészülési tornát. Az eseményen a női és a férfimezőny mérkőzéseit párhuzamosan, ugyanazon a helyszínen rendezik majd – a nívós kupának a Rhénus Sportközpont ad majd otthont. A Győri Audi ETO KC és az ETO University Handball Team is pályára lép. A férficsapat csütörtökön kora hajnalban busszal indult útnak, a női együttes repülővel utazik a helyszínre csütörtök délután.
Az Audi ETO meccsével kezdődik a torna
A program pénteken kezdődik: 18 órától a Győri Audi ETO KC ellenfele a házigazda francia Strasbourg Piraths lesz, míg 21 órától az első férfi elődöntő szerepel a programban, ahol az ETO University Handball Team a szintén francia Montpellier-vel csap össze. Szombaton a másik két elődöntőt rendezik –Metz (francia)–Podravka (horvát) a nőknél, valamint Nantes (francia)–RK Zagreb (horvát) a férfiaknál – , míg a helyosztókat vasárnap játsszák.
A mérkőzéseket a szervezők a YouTube-on élőben közvetítik.
A torna programja
Augusztus 22., péntek, 1. elődöntő, nők: Strasbourg Piraths (francia)–Győri Audi ETO KC, 18 óra. 1. elődöntő, férfiak: ETO University Handball Team–Montpellier Handball (francia), 21 óra.
Augusztus 23., szombat, 2. elődöntő, nők: Metz Handball (francia)–RK Podravka Vegeta (horvát), 15 óra. 2. elődöntő, férfiak: HBC Nantes (francia)–RK Zagreb (horvát), 18 óra.
Augusztus 24., vasárnap: bronzmérkőzés, nők, 12 óra. Bronzmérkőzés, férfiak, 14.30 óra. Döntő, nők, 17 óra. Döntő, férfiak, 19.30 óra.