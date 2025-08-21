Strasbourgban szerepelnek a győri kézisek

Mint arról korábban beszámoltunk, Strasbourgban rendezik péntektől vasárnapig az Európa-kupa elnevezésű felkészülési tornát. Az eseményen a női és a férfimezőny mérkőzéseit párhuzamosan, ugyanazon a helyszínen rendezik majd – a nívós kupának a Rhénus Sportközpont ad majd otthont. A Győri Audi ETO KC és az ETO University Handball Team is pályára lép. A férficsapat csütörtökön kora hajnalban busszal indult útnak, a női együttes repülővel utazik a helyszínre csütörtök délután.

A háromnapos tornán a Győri Audi ETO KC és az ETO University Handball Team is pályára lép.

Az Audi ETO meccsével kezdődik a torna

A program pénteken kezdődik: 18 órától a Győri Audi ETO KC ellenfele a házigazda francia Strasbourg Piraths lesz, míg 21 órától az első férfi elődöntő szerepel a programban, ahol az ETO University Handball Team a szintén francia Montpellier-vel csap össze. Szombaton a másik két elődöntőt rendezik –Metz (francia)–Podravka (horvát) a nőknél, valamint Nantes (francia)–RK Zagreb (horvát) a férfiaknál – , míg a helyosztókat vasárnap játsszák.

A mérkőzéseket a szervezők a YouTube-on élőben közvetítik.