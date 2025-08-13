Labdarúgás
13 órája
Megnéztük az ETO stadion gyepszőnyegét – fotók
Csütörtökön a Konferencia-ligában lép pályára a győri együttes. A svéd AIK elleni találkozó előtt megnéztük, milyen állapotban van az ETO stadion gyepszőnyege.
Durva fertőzés támadta meg az ETO FC stadionjának gyepét – írtuk korábban. Megnéztük, milyen állapotban van az ETO stadion gyepszőnyege alig 24 órával a svéd AIK Stockholm elleni Konferencia-liga visszavágó előtt, a találkozó csütörtökön 19 órakor kezdődik. A győriek az első meccsen idegenben 2–1-es vereséget szenvedtek, így hazai pályán reális esélyük van arra, hogy kiharcolják a továbbjutást. Mutatjuk a képeket:
