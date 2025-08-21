Nézze meg Gavric álomszép gólját – Ezzel a találattal verte az ETO a Rapidot

Előnybe került az ETO–Rapid Wien párharcban a győri csapat. Az első félidő nem hozott gólt, a második elején azonban Zeljko Gavric találatával előnybe kerültek a hazaiak. A vendéggárda ugyan egyenlített, de a győriek szerb játékosa duplázott, a hajrában kilőtte a jobb felső sarkot, beállítva ezzel a 2–1-es végeredményt.

Ez volt a kezdő az ETO–Rapid Wien mérkőzésen. Fotó: Molcsányi Máté

ETO–Rapid Wien – Zeljko Gavric győztes gólja

Ide kattintva nézhető meg a találat.