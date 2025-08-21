Labdarúgás
2 órája
Nézze meg Gavric álomszép gólját – Ezzel a találattal verte az ETO a Rapidot
Előnnyel utazhat a győri csapat Bécsbe a Konferencia-liga playoff körében. Az ETO–Rapid Wien mérkőzésen 2–1-re győztek a hazaiak, Zeljko Gavric két bombagólt szerzett.
Előnybe került az ETO–Rapid Wien párharcban a győri csapat. Az első félidő nem hozott gólt, a második elején azonban Zeljko Gavric találatával előnybe kerültek a hazaiak. A vendéggárda ugyan egyenlített, de a győriek szerb játékosa duplázott, a hajrában kilőtte a jobb felső sarkot, beállítva ezzel a 2–1-es végeredményt.
ETO–Rapid Wien – Zeljko Gavric győztes gólja
