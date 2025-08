Amikor 16 ezren látták a Rába ETO sikerét a nyugati sztárcsapat ellen - fotók

— Hogyan sikerült a felkészülés, és milyen változások történtek a csapatnál?

— Még tart az alapozás, szerdán is kemény kondicionáló edzést tartottunk. Ez nem jelenti azt, hogy a mérkőzéseken nem akarunk jól játszani, de ezekben a találkozókban természetesen benne van egy-két vereség is. Koncilia kapust sajnos megoperálták, kiesése nagy vérveszteség. Fiatal, tehetséges, tizenkilenc éves kapusunknak még ezután kell bizonyítania. Magyar Pista visszatért, de ismét van valami problémája, ezért nem tartott velünk. Szeretnénk újra megnyerni a bajnokságot és a kupát is, az idén nehezebb lesz, mert csak tizenkét csapat indul az újjászervezett bajnokságban, erősebb a mezőny. A nemzetközi kupában szeretnénk minél tovább „lépegetni”.

— Az Austria Wien játékosai mennyire ismerika Rába ETO-t?

— Nem nagyon ismerik a Győrt, viszont nálunk is lehet fogni a magyar televízió adását. A közvetített mérkőzések alapján az a megállapításuk, hogy a Honvéd, a Videoton és a Rába kiemelkedik a mezőnyből. Így az ETO eredményeit is számon tartják.

— Mit vár a győri mérkőzéstől?

— Biztos, hogy nagyon nehéz lesz, mert a Győr otthonában mindig félelmetes ellenfél. Jó mérkőzést várok, és azt, hogy az eredmény az utolsó sípszó után ránk nézve lesz kedvező.

A mérkőzés kezdete előtt fél órával még elég üresen ásítoztak a győri stadion lelátói. Az első sípszónál aztán már tizenhatezren voltak kíváncsiak az új összetételű Rába első rangos mérkőzésére, amely gyakorlatilag főpróbának számított a bajnoki rajt előtt. Sokan csalódottan vették tudomásul, hogy a gyepen melegítő osztrákok közül Polster és Nyilasi hiányzik. A fiatal csatár bebugyolált bokával sántikált a folyosón, korán megsérült az FTC elleni mérkőzésen. Nyilasi pedig ezúttal nem vállalt még egy félidőt sem.

Remek meccsen győzött a Rába ETO

A győri zöld-fehérek nagyon jól kezdtek, a 11. percben Rubold tanári módon emelt át a védők fölött Szenteshez, aki góllal fejezte be az akciót. A negyed óra végén azonban Steinkogler Mészárost kicselezve egyenlített. Öt perc után Rubold leghátsó emberként szerelt és indított, lábról lábra szállt a labda, utoljára Pócziktól Szentes elé és a középcsatár ezúttal is jól célzott, 2—1. Később Mészáros többször bravúrral avatkozott be: fejjel, lábbal, kifutva vagy a levegőben úszva. A mezőnyben tetszetősen adogattak a vendégek, de a támadásaik sorra lesen akadtak el.