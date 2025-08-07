Az ETO meg szeretne harcolni a lehetőségért - nyilatkozik Borbély Balázs

Az ETO FC szerdán megérkezett Svédországba a mai, AIK elleni mérkőzésre, amit a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében játszanak Stockholmban.

Csinger Márk valószínű, az ETO védelmének közepén kap majd helyet. Fotó: etofc/facebook

AIK–ETO FC

Stockholm, 19.00. V.: Schlager (német).

Borbély Balázs a kupameccsen számolhat az előző találkozókat betegség vagy sérülés miatt kihagyó játékosokkal, így Vitális Milán, Bánáti Kevin és Samsindin Ouro is visszatérhet. A friss igazolások, Stefan Vladoiu és Csinger Márk is lehetőséget kaphatnak a vezetőedzőtől.

Ugyanakkor hiányzik a játékoskeretből az Újpest elleni bajnoki mérkőzésen megsérült Nfansu Njie, valamint Daniel Stefulj, aki a Pjunik elleni visszavágón két sárga lapot kapott, és bár a játékvezető tévedése miatt a pályán maradhatott, az európai szövetség utólag egy meccsre eltiltotta.

Kérdés, hogy az új összetételű győri védelem mennyire lesz sikeres a svéd akciók hárításában. Elképzelhető, hogy kezdőként játszhat az Újpest ellen jól bemutatkozó Vladoiu és Csinger is. Stefulj pótására valószínű, Vladoiu, Boldor vagy Bíró kap szerepet a bal oldalon.

Az ETO FC játékoskerete

Kapusok: Samuel Petrás, Brecska Dániel, Kocsis Botond

Védők: Tóth Rajmund, Alexander Abrahamsson, Miljan Krpic, Bíró Barnabás, Deian Boldor, Csinger Márk, Urblík Norbert, Stefan Vladoiu

Középpályások: Vitális Milán, Zeljko Gavric, Paul Anton, Décsy Ádám, Samsindin Ouro, Vingler László

Támadók: Claudiu Bumba, Nadhir Benbouali, Oleksandr Piscsur, Bánáti Kevin, Tollár Imre, Jovan Zivkovic

Az ETO tegnap este edzést tartott a mérkőzés helyszínén, a Strawberry Arénában, amely 50.000 férőhelyes.

Szervezett svéd védelem

Az AIK tavaly október óta nem kapott ki hazai pályán tétmérkőzésen – legutóbbi három hazai meccsén gólt sem kapott –, remek sorozata már 13 találkozó óta tart. Hazája élvonalában 18 forduló után a tabella ötödik helyén áll.

„A klub és a csapat is nagyon várja a mérkőzést. Komolyan vesszük és maximálisan készülünk, hiszen egyértelműen a továbbjutás a célunk” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornán Csongvai Áron, a svéd csapat magyar válogatott játékosa, aki február közepén a Fehérvár FC-től igazolt az AIK-hoz.

Csongvai kijelentette, hogy az AIK-nál nagyon komoly stáb dolgozik azon, hogy jól felkészüljenek a következő ellenfélből, a vezetőedzőjük pedig azt hangsúlyozza, hogy nehéz mérkőzések következnek egy nehéz ellenféllel szemben. Ő maga is azt mondta a társainak, hogy maximális teljesítményre lesz szükségük a jó eredmény eléréséhez.