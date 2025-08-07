1 órája
Az ETO meg szeretne harcolni a lehetőségért - nyilatkozik Borbély Balázs
Az ETO FC szerdán megérkezett Svédországba a mai, AIK elleni mérkőzésre, amit a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében játszanak Stockholmban.
AIK–ETO FC
Stockholm, 19.00. V.: Schlager (német).
Borbély Balázs a kupameccsen számolhat az előző találkozókat betegség vagy sérülés miatt kihagyó játékosokkal, így Vitális Milán, Bánáti Kevin és Samsindin Ouro is visszatérhet. A friss igazolások, Stefan Vladoiu és Csinger Márk is lehetőséget kaphatnak a vezetőedzőtől.
Ugyanakkor hiányzik a játékoskeretből az Újpest elleni bajnoki mérkőzésen megsérült Nfansu Njie, valamint Daniel Stefulj, aki a Pjunik elleni visszavágón két sárga lapot kapott, és bár a játékvezető tévedése miatt a pályán maradhatott, az európai szövetség utólag egy meccsre eltiltotta.
Kérdés, hogy az új összetételű győri védelem mennyire lesz sikeres a svéd akciók hárításában. Elképzelhető, hogy kezdőként játszhat az Újpest ellen jól bemutatkozó Vladoiu és Csinger is. Stefulj pótására valószínű, Vladoiu, Boldor vagy Bíró kap szerepet a bal oldalon.
Az ETO FC játékoskerete
Kapusok: Samuel Petrás, Brecska Dániel, Kocsis Botond
Védők: Tóth Rajmund, Alexander Abrahamsson, Miljan Krpic, Bíró Barnabás, Deian Boldor, Csinger Márk, Urblík Norbert, Stefan Vladoiu
Középpályások: Vitális Milán, Zeljko Gavric, Paul Anton, Décsy Ádám, Samsindin Ouro, Vingler László
Támadók: Claudiu Bumba, Nadhir Benbouali, Oleksandr Piscsur, Bánáti Kevin, Tollár Imre, Jovan Zivkovic
Az ETO tegnap este edzést tartott a mérkőzés helyszínén, a Strawberry Arénában, amely 50.000 férőhelyes.
Szervezett svéd védelem
Az AIK tavaly október óta nem kapott ki hazai pályán tétmérkőzésen – legutóbbi három hazai meccsén gólt sem kapott –, remek sorozata már 13 találkozó óta tart. Hazája élvonalában 18 forduló után a tabella ötödik helyén áll.
„A klub és a csapat is nagyon várja a mérkőzést. Komolyan vesszük és maximálisan készülünk, hiszen egyértelműen a továbbjutás a célunk” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornán Csongvai Áron, a svéd csapat magyar válogatott játékosa, aki február közepén a Fehérvár FC-től igazolt az AIK-hoz.
Csongvai kijelentette, hogy az AIK-nál nagyon komoly stáb dolgozik azon, hogy jól felkészüljenek a következő ellenfélből, a vezetőedzőjük pedig azt hangsúlyozza, hogy nehéz mérkőzések következnek egy nehéz ellenféllel szemben. Ő maga is azt mondta a társainak, hogy maximális teljesítményre lesz szükségük a jó eredmény eléréséhez.
Borbély Balázs a mérkőzés előtt kifejtette, játékosként már járt hasonló, monumentális méretű sportlétesítményben. Úgy véli, minden futballista az ilyen mérkőzéseket várja.
„Nem kirándulni jöttünk ide, megtiszteltetés, hogy ilyen szinten képviselhetjük a magyar klubfutballt Svédországban. Úgy érzem, fizikailag, taktikailag és mentálisan is felkészültünk, meg szeretnénk harcolni a lehetőségért."
A vezetőedző belement az esélylatolgatásokba is: minden olyan eredményt aláírna, ami továbbjutással jár. A Stockholmba látogató szurkolóknak is üzent, azt kérte, élvezzék a mérkőzést.
A mérkőzést az M4 Sport közvetíti.