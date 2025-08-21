augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

20°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Nagyszerű ETO-győzelem, egygólos előny a visszavágóra

Címkék#győri#Konferencia-liga#Gavric#Csinger#ETO

A Konferencia-ligában hazai pályán ismét nyertek a zöld-fehérek. Az ETO került közelebb a főtáblához.

Kisalföld.hu
Nagyszerű ETO-győzelem, egygólos előny a visszavágóra

A Konferencia-liga playoffkörének első mérkőzésén nagyszerű, 2-1-es győzelmet aratott az ETO az esélyesebbnek tartott Rapid ellen, így egygólos előnnyel utazhat a bécsi visszavágóra.

ETO
Az ETO két gólnak örülhetett a Rapid ellen. Fotó: Molcsányi Máté

Az első félidőben mindkét csapat elég keveset kockáztatott, inkább a biztonságra törekedtek így kevés veszélyes helyzet alakult ki a kapuk előtt. Talán a Rapid volt valamivel veszélyesebb, de Petrás néhány alkalommal is a helyén volt. A játékrész hajráját megnyomta az ETO, több lehetőség adódott is a zöld mezesek előtt, ám egyik csapat sem talált a kapuba az első negyvenöt percben.

ETO FC–Rapid Wien Konferencia-liga-mérkőzés

Fotók: Molcsányi Máté

 

A szünet után azonnal góllal nyitott az ETO

egy szép támadás végén Gavric lőtt a hálóba. Ezt követően nem sokkal sérülés miatt le kellett cserélni a győri védelem egyik oszlopát, Krpicet, még nem tudni mennyire súlyos a bokasérülése. A lendületesen játszó Rapid hamar kiegyenlített, majd a győztes találat megszerzésére hajtott. Az ETO ekkor sokáig beszorult a védőharmadába, kevés ellenakciót tudott vezetni. A játékosoknak azonban végig helyén volt a szívük, nagyot küzdöttek és a nagyszerűen játszó Gavric bombájával megszerezték a győzelmet. 

  • Egy lépéssel közelebb a főtáblához
  • Egy hét múlva rendezik a bécsi visszavágót.

A meccs online közvetítését ide kattintva olvashatja.

 

Jegyzőkönyv

ETO FC-Rapid Wien 2-1 (0-0)
Konferencia-liga, playoff, 1. mérkőzés. Győr, ETO Park, 8055 néző: V.: Sztojcevski (északmacedón).

ETO: Petrás – Vladoiu, Csinger, Krpic (Abrahamsson, 56.), Stefulj – Vitális, Ouro (Tóth, 80.), Anton – Gavric (Huszár, 89.), Benbouali, Bumba (Piscsur, 89.). Vezetőedző: Borbély Balázs.

Rapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Roux-Yoo, Horn - Schaub (Wurmbrand, 46.), Grgic (Seidl, 71.), Amane, Dohl (Radulovic, 82.)- Kara (Mbuyi, 46.), Antiste. Vezetőedző: Peter Stöger.

Gsz.: Gavric (46., 82.), ill. Wurmbrand (61.). 

A mérkőzés után a csapatok vezetőedzői értékelték a látottakat:

Borbély Balázs: – Komoly meccs volt. Tíz-tizenkét percig tudtuk uralni a játékot, ezután viszont nem nagyon tudtunk helyzeteket kialakítani. Sajnos nem sikerült megnyerni a párharcainkat. A letámadásunk sem működött olyan pontosan, mint ahogy szerettük volna, mindig egy lépés hiányzott ahhoz, hogy odaérjünk. Ezalatt helyzeteket tudott kialakítani az ellenfelünk, de a kapusunk a mérkőzésben tartott bennünket. A szünetben megbeszéltük, hogyan tovább és min kell javítanunk. A második félidőben szinte az első támadásból gólt szereztünk. Gyönyörű gól volt, viszont jött a reakció, rátett egy lapáttal a Rapid. Nem mondom, hogy tudtak helyzeteket kialakítani, de benyomtak minket a saját kapunk elé. Nagyon nehéz volt levédekeznünk a pontrúgásaikat, szóval idő kérdése volt, mikor kapunk gólt. De utána sikerült visszajönnünk a meccsbe. Kiegyenlítődött a játék az utolsó húsz percben és sikerült veszélyesebbé válnunk. Nem mondom, hogy helyzeteket, de veszélyes szituációkat tudtunk kialakítani."

A vezetőedző a mérkőzésen sérülést szenvedett Kpric állapotával kapcsolatban elmondta: a játékosnak a bokája fordult ki, azt, hogy mennyire súlyos a sérülése, egyelőre nem tudják.

A jövő heti visszavágó előtt az ETO nem játszik mérkőzést, így tudnak időt hagyni a regenerációra és kompenzációs edzéseket fognak beiktatni.

„Meg tudom ígérni azt, hogy az utolsókig fogunk harcolni” – emelte ki Borbély Balázs az ötvenedik ETO-s tétmérkőzése után.

Peter Stöger: – Jó mérkőzést láttunk, a későbbiekben ki fogjuk elemezni a történteket. Nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, de nem tudtuk kihasználtuk ezeket. Nem vagyok csalódott az eredmény miatt, tanulunk ebből a meccsből és akkor meg fogjuk fordítani a mérkőzést a jövő héten.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu