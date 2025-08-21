2 órája
Nagyszerű ETO-győzelem, egygólos előny a visszavágóra
A Konferencia-ligában hazai pályán ismét nyertek a zöld-fehérek. Az ETO került közelebb a főtáblához.
A Konferencia-liga playoffkörének első mérkőzésén nagyszerű, 2-1-es győzelmet aratott az ETO az esélyesebbnek tartott Rapid ellen, így egygólos előnnyel utazhat a bécsi visszavágóra.
Az első félidőben mindkét csapat elég keveset kockáztatott, inkább a biztonságra törekedtek így kevés veszélyes helyzet alakult ki a kapuk előtt. Talán a Rapid volt valamivel veszélyesebb, de Petrás néhány alkalommal is a helyén volt. A játékrész hajráját megnyomta az ETO, több lehetőség adódott is a zöld mezesek előtt, ám egyik csapat sem talált a kapuba az első negyvenöt percben.
ETO FC–Rapid Wien Konferencia-liga-mérkőzésFotók: Molcsányi Máté
A szünet után azonnal góllal nyitott az ETO
egy szép támadás végén Gavric lőtt a hálóba. Ezt követően nem sokkal sérülés miatt le kellett cserélni a győri védelem egyik oszlopát, Krpicet, még nem tudni mennyire súlyos a bokasérülése. A lendületesen játszó Rapid hamar kiegyenlített, majd a győztes találat megszerzésére hajtott. Az ETO ekkor sokáig beszorult a védőharmadába, kevés ellenakciót tudott vezetni. A játékosoknak azonban végig helyén volt a szívük, nagyot küzdöttek és a nagyszerűen játszó Gavric bombájával megszerezték a győzelmet.
- Egy lépéssel közelebb a főtáblához
- Egy hét múlva rendezik a bécsi visszavágót.
A meccs online közvetítését ide kattintva olvashatja.
Jegyzőkönyv
ETO FC-Rapid Wien 2-1 (0-0)
Konferencia-liga, playoff, 1. mérkőzés. Győr, ETO Park, 8055 néző: V.: Sztojcevski (északmacedón).
ETO: Petrás – Vladoiu, Csinger, Krpic (Abrahamsson, 56.), Stefulj – Vitális, Ouro (Tóth, 80.), Anton – Gavric (Huszár, 89.), Benbouali, Bumba (Piscsur, 89.). Vezetőedző: Borbély Balázs.
Rapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Roux-Yoo, Horn - Schaub (Wurmbrand, 46.), Grgic (Seidl, 71.), Amane, Dohl (Radulovic, 82.)- Kara (Mbuyi, 46.), Antiste. Vezetőedző: Peter Stöger.
Gsz.: Gavric (46., 82.), ill. Wurmbrand (61.).
Nézze meg Gavric álomszép gólját – Ezzel a találattal verte az ETO a Rapidot
A mérkőzés után a csapatok vezetőedzői értékelték a látottakat:
Borbély Balázs: – Komoly meccs volt. Tíz-tizenkét percig tudtuk uralni a játékot, ezután viszont nem nagyon tudtunk helyzeteket kialakítani. Sajnos nem sikerült megnyerni a párharcainkat. A letámadásunk sem működött olyan pontosan, mint ahogy szerettük volna, mindig egy lépés hiányzott ahhoz, hogy odaérjünk. Ezalatt helyzeteket tudott kialakítani az ellenfelünk, de a kapusunk a mérkőzésben tartott bennünket. A szünetben megbeszéltük, hogyan tovább és min kell javítanunk. A második félidőben szinte az első támadásból gólt szereztünk. Gyönyörű gól volt, viszont jött a reakció, rátett egy lapáttal a Rapid. Nem mondom, hogy tudtak helyzeteket kialakítani, de benyomtak minket a saját kapunk elé. Nagyon nehéz volt levédekeznünk a pontrúgásaikat, szóval idő kérdése volt, mikor kapunk gólt. De utána sikerült visszajönnünk a meccsbe. Kiegyenlítődött a játék az utolsó húsz percben és sikerült veszélyesebbé válnunk. Nem mondom, hogy helyzeteket, de veszélyes szituációkat tudtunk kialakítani."
A vezetőedző a mérkőzésen sérülést szenvedett Kpric állapotával kapcsolatban elmondta: a játékosnak a bokája fordult ki, azt, hogy mennyire súlyos a sérülése, egyelőre nem tudják.
A jövő heti visszavágó előtt az ETO nem játszik mérkőzést, így tudnak időt hagyni a regenerációra és kompenzációs edzéseket fognak beiktatni.
„Meg tudom ígérni azt, hogy az utolsókig fogunk harcolni” – emelte ki Borbély Balázs az ötvenedik ETO-s tétmérkőzése után.
Peter Stöger: – Jó mérkőzést láttunk, a későbbiekben ki fogjuk elemezni a történteket. Nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, de nem tudtuk kihasználtuk ezeket. Nem vagyok csalódott az eredmény miatt, tanulunk ebből a meccsből és akkor meg fogjuk fordítani a mérkőzést a jövő héten.