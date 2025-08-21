Nagyszerű ETO-győzelem, egygólos előny a visszavágóra

A vezetőedző a mérkőzésen sérülést szenvedett Kpric állapotával kapcsolatban elmondta: a játékosnak a bokája fordult ki, azt, hogy mennyire súlyos a sérülése, egyelőre nem tudják.

A jövő heti visszavágó előtt az ETO nem játszik mérkőzést, így tudnak időt hagyni a regenerációra és kompenzációs edzéseket fognak beiktatni.

„Meg tudom ígérni azt, hogy az utolsókig fogunk harcolni” – emelte ki Borbély Balázs az ötvenedik ETO-s tétmérkőzése után.

Peter Stöger: – Jó mérkőzést láttunk, a későbbiekben ki fogjuk elemezni a történteket. Nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, de nem tudtuk kihasználtuk ezeket. Nem vagyok csalódott az eredmény miatt, tanulunk ebből a meccsből és akkor meg fogjuk fordítani a mérkőzést a jövő héten.