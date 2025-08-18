augusztus 18., hétfő

Labdarúgás

23 perce

ETO - Ismét 7-2 az NB I-ben, tizenhat év után sikerült + videó

Címkék#ETO#ETO FC#NB I#Zalaegerszeg

Papp Győző

Ritkaságszámba menő eredménnyel nagyszerű győzelmet aratott az ETO FC a Fizz Liga hétvégi fordulójában. A zöld-fehérek imponáló játékkal 7-2-re győztek az MTK otthonában, és a játék képe alapján még nagyobb különbséggel is nyerhettek volna.

ETO
Az ETO játékosai hétszer örülhettek a Hungária úton. Fotó: NSO

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője nem volt maradéktalanul elégedett a fantasztikus győzelem ellenére sem: „Mérges vagyok, mert egy ilyen mérkőzést le kell hozni kapott gól nélkül. Van hova fejlődni, van még mit tanulnunk. Még mindig hiányzott számomra a hatékonyság, mert túl sok helyzet kell ahhoz, hogy gólt rúgjunk - ezt annak ellenére mondom, hogy ma rúgtunk hetet. Még mindig voltak olyan dolgok, amelyeken javítanunk kell.”

A bajnokság állása
    1.    Puskás A.    4    3    0    1    8    -    6    9
    2.    Paks    4    2    2    0    12    -    7    8
    3.    Ferencváros    4    2    1    1    9    -    4    7
    4.    DVSC    4    2    1    1    7    -    6    7
    5.    Kisvárda    4    2    1    1    5    -    7    7
    6.    ETO FC    4    1    3    0    12    -    7    6
    7.    Újpest    4    1    1    2    5    -    5    4
    8.    MTK    4    1    1    2    8    -    9    4
    9.    Nyíregyháza    4    1    1    2    6    -    9    4
    10.    ZTE    4    0    4    0    8    -    8    4
    11.    DVTK    4    0    2    2    5    -    12    2
    12.    Kazincbarcika    4    0    1    3    4    -    9    1


Az ETO FC legutóbb több mint 16 és fél évvel ezelőtt ért el ugyanilyen eredményt az első osztályban. Akkor Zalaegerszegen győzött a ZTE ellen.
A meccset 2009. április 28-án játszották. 
Parádés meccset hozott a Soproni Liga 25. fordulójának rangadója: a két hosszú veretlenségi sorozattal rendelkező csapat összecsapása - a ZTE 13, az ETO Bekvalac edzősége idején 7, egyébként pedig 9 bajnoki meccs óta volt veretlen - gólváltással kezdődött és végül az ETO kiütéses, 7-2-es sikerével végződött. 

Bajzát volt az ETO hőse

A párharc hősének a góllövőlistát vezető - majd a gólkirályi címet megszerző -, társait két gólpasszal kiszolgáló és nem mellékesen három találatot jegyző Bajzát Péter bizonyult. Hozzá hasonlóan remekelt a korábban éppen Zalaegerszegről igazolt Józsi György is.
 

Jegyzőkönyv

ZTE-Győri ETO FC 2-7 (2-1)
Zalaegerszeg. 4096 néző. V.:  Szabó S.
ZTE: Vlaszák - Kovács G., Miljatovic, Botis, Varga R. (Szamosi a szünetben) - Horváth I A. - Alomerovic, Sluka, Illés Gy. (Horváth II A., 66.) - Waltner, Balázs Zs. (Hajdú, 76.). Vezetőedző: Csank János.
ETO: Sztevanovic - Bank, Stark, Supic, Völgyi - Kiss M. (Odikadze, 31.), Józsi - Tokody (Jäkl, 80.), Böör, Kink - Bajzát (Brnovic, 83.). Vezetőedző: Dragoljub Bekvalac.
Gólszerző: Alomerovic (9.), Waltner (28.), ill. Józsi (3., 56.), Bajzát (47., 65., 75.),  Böőr (61.), Alekszidze (79.).
Kiállítva: Miljatovic (55.).
 

 

