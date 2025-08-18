ETO - Ismét 7-2 az NB I-ben, tizenhat év után sikerült + videó

Ritkaságszámba menő eredménnyel nagyszerű győzelmet aratott az ETO FC a Fizz Liga hétvégi fordulójában. A zöld-fehérek imponáló játékkal 7-2-re győztek az MTK otthonában, és a játék képe alapján még nagyobb különbséggel is nyerhettek volna.

Az ETO játékosai hétszer örülhettek a Hungária úton. Fotó: NSO

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője nem volt maradéktalanul elégedett a fantasztikus győzelem ellenére sem: „Mérges vagyok, mert egy ilyen mérkőzést le kell hozni kapott gól nélkül. Van hova fejlődni, van még mit tanulnunk. Még mindig hiányzott számomra a hatékonyság, mert túl sok helyzet kell ahhoz, hogy gólt rúgjunk - ezt annak ellenére mondom, hogy ma rúgtunk hetet. Még mindig voltak olyan dolgok, amelyeken javítanunk kell.”

A bajnokság állása

1. Puskás A. 4 3 0 1 8 - 6 9

2. Paks 4 2 2 0 12 - 7 8

3. Ferencváros 4 2 1 1 9 - 4 7

4. DVSC 4 2 1 1 7 - 6 7

5. Kisvárda 4 2 1 1 5 - 7 7

6. ETO FC 4 1 3 0 12 - 7 6

7. Újpest 4 1 1 2 5 - 5 4

8. MTK 4 1 1 2 8 - 9 4

9. Nyíregyháza 4 1 1 2 6 - 9 4

10. ZTE 4 0 4 0 8 - 8 4

11. DVTK 4 0 2 2 5 - 12 2

12. Kazincbarcika 4 0 1 3 4 - 9 1



Az ETO FC legutóbb több mint 16 és fél évvel ezelőtt ért el ugyanilyen eredményt az első osztályban. Akkor Zalaegerszegen győzött a ZTE ellen.

A meccset 2009. április 28-án játszották.

Parádés meccset hozott a Soproni Liga 25. fordulójának rangadója: a két hosszú veretlenségi sorozattal rendelkező csapat összecsapása - a ZTE 13, az ETO Bekvalac edzősége idején 7, egyébként pedig 9 bajnoki meccs óta volt veretlen - gólváltással kezdődött és végül az ETO kiütéses, 7-2-es sikerével végződött.

Bajzát volt az ETO hőse

A párharc hősének a góllövőlistát vezető - majd a gólkirályi címet megszerző -, társait két gólpasszal kiszolgáló és nem mellékesen három találatot jegyző Bajzát Péter bizonyult. Hozzá hasonlóan remekelt a korábban éppen Zalaegerszegről igazolt Józsi György is.



Jegyzőkönyv

ZTE-Győri ETO FC 2-7 (2-1)

Zalaegerszeg. 4096 néző. V.: Szabó S.

ZTE: Vlaszák - Kovács G., Miljatovic, Botis, Varga R. (Szamosi a szünetben) - Horváth I A. - Alomerovic, Sluka, Illés Gy. (Horváth II A., 66.) - Waltner, Balázs Zs. (Hajdú, 76.). Vezetőedző: Csank János.

ETO: Sztevanovic - Bank, Stark, Supic, Völgyi - Kiss M. (Odikadze, 31.), Józsi - Tokody (Jäkl, 80.), Böör, Kink - Bajzát (Brnovic, 83.). Vezetőedző: Dragoljub Bekvalac.

Gólszerző: Alomerovic (9.), Waltner (28.), ill. Józsi (3., 56.), Bajzát (47., 65., 75.), Böőr (61.), Alekszidze (79.).

Kiállítva: Miljatovic (55.).

