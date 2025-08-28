augusztus 28., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

ETO-különvonat 28 év után - Ön emlékszik hova indult zöld-fehér szerelvény 1997-ben?

Címkék#siófoki#Reszeli Soós István#ETO#Győri ETO FC#konferencia

Az ETO szurkolóit Bécsbe, a Rapid elleni Konferencia-liga mérkőzésre szállító különvonat csütörtök délután 2 óra előtt indul a győri pályaudvarról Hütteldorf felé.

Papp Győző
ETO-különvonat 28 év után - Ön emlékszik hova indult zöld-fehér szerelvény 1997-ben?

Az emlékezet szerint hasonlóra szinte napra pontosan 28 évvel ezelőtt volt példa, és a győri futball-láz méreteit is ahhoz lehet hasonlítani. A Bicskei Bertalan és Reszeli Soós István által irányított Győri ETO FC parádésan kezdte az 1997/98-as bajnokságot. Ennek köszönhetően a Siófok elleni idegenbeli  meccsre 1997. szepetember 3-án több ezer győri drukker kísérte el a csapatot.

ETO
Reszeli Soós István és Bicskei Bertalan az ETO-stadionban.

"Győri szurkolók ezrei szállták meg tegnap délután és este a siófoki aranypartot, legalábbis a siófoki pálya környékét, zöld-fehér zászlóerdőbe burkolták a Balaton-partot. Különvonattal és gépkocsikkal a vártnál is többen kísérték el a csapatot és fergetes buzdításuknak is köszönhetően az ETO, a vagongyári együttes befutott a hetedik vágányra, vagyis a Siófok 3-1-es legyőzésével a győri csapat hét forduló után is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a táblázatot a labdarúgó NB I-ben!" - írta a Kisalföld a címlapján szeptember 4-én.

ETO szurkolók: irány Bécs!

Az ETO szurkolóit Bécsbe, a Rapid elleni Konferencia-liga mérkőzésre szállító különvonat csütörtök délután 2 óra előtt indul a győri pályaudvarról, amiről természetesen hírt adunk.

Élen állt az ETO

Reszeli Soós István vezetőedző így nyilatkozott a győztes meccs után: - Szinte otthon érezhettük magunkat, csodálatos közönségünk idevarázsolta Győrt a Balaton partjára. A második félidei jó játékunkkal egy nagyszerű ellenfelet győztünk le. Amikor a lelkesedésünk átcsapott játékba, akkor már nem volt kérdéses a győzelmünk. Most ne szálljon el senki, látni kell a hibákat, de az erényeket is, amelyekre a jövőben is építhetünk, és amelyek segítségével mehetünk tovább a megkezdett úton. 

Jegyzőkönyv

Siófok-Győri ETO FC 1-3 (0-1)

Siófok, 5000 néző. V.: Márton. 

Siófok: Posza - Kovács B., Bimbó, Szabadi (Ördög, 70.), Perger- Soós, Pest K., Győri - Szabó Z. (Roik, 86.), Pest R. Edző: Keszei Ferenc. 

ETO FC: Molnár - Korsós, Lakos, Stark - Mracskó, Csató S., Csató J. (Szarvas, 62.), Puglits - Fodor (Gögh, 70.), Fehér (Bodor, 80.), Vayer. Edző: Reszeli Soós István. 

Gsz.: Pest K., ill. Csató J., Vayer, Szarvas. 

 

