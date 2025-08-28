ETO-különvonat 28 év után - Ön emlékszik hova indult zöld-fehér szerelvény 1997-ben?

Élen állt az ETO

Reszeli Soós István vezetőedző így nyilatkozott a győztes meccs után: - Szinte otthon érezhettük magunkat, csodálatos közönségünk idevarázsolta Győrt a Balaton partjára. A második félidei jó játékunkkal egy nagyszerű ellenfelet győztünk le. Amikor a lelkesedésünk átcsapott játékba, akkor már nem volt kérdéses a győzelmünk. Most ne szálljon el senki, látni kell a hibákat, de az erényeket is, amelyekre a jövőben is építhetünk, és amelyek segítségével mehetünk tovább a megkezdett úton.

Jegyzőkönyv

Siófok-Győri ETO FC 1-3 (0-1)

Siófok, 5000 néző. V.: Márton.

Siófok: Posza - Kovács B., Bimbó, Szabadi (Ördög, 70.), Perger- Soós, Pest K., Győri - Szabó Z. (Roik, 86.), Pest R. Edző: Keszei Ferenc.

ETO FC: Molnár - Korsós, Lakos, Stark - Mracskó, Csató S., Csató J. (Szarvas, 62.), Puglits - Fodor (Gögh, 70.), Fehér (Bodor, 80.), Vayer. Edző: Reszeli Soós István.

Gsz.: Pest K., ill. Csató J., Vayer, Szarvas.