Az ETO játékosa a félpályáról talált a kapuba + videó

Hosszú idő után először lépett pályára Oujidin Sahli, az ETO FC tunéziai támadója. Sérüléséből visszatérve először az ETO Akadémia csapatában kapott helyet a hétvégi NB III-a mérkőzésen.

Sahli, az ETO támadója akcióban. Fotó: Cseh Gábor

Sahli gólpasszt adott és gólt is lőtt a Haladás ellen Szombathelyen 4-2-re megnyert mérkőzésen. Az 59. percben ritkán látható gólt szerzett: "Füzi veszített labdát a félpályánál, Sahli lecsapott rá és már a Haladás térfeléről – de szinte a félpályáról, 45 méterről - kapura emelt, a kétségbeesetten visszafutó Rózsa nem ért vissza, a labda pedig a jobb sarokba hullott (2-3)."

Remekelt az ETO támadója

Érdemes megnézni a szépségdíjas gólt: