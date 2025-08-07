augusztus 7., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Megbüntetik az ETO-t is? - Nem viccelt az MLSZ, lecsapott az Újpestre

Címkék#MLSZ Fegyelmi Bizottság#ETO FC#labdarúgás

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága öt élvonalbeli és két másodosztályú klubot sújtott szektorbezárással, igaz a büntetés végrehajtását valamennyi esetben hat hónapra felfüggesztette. Az ETO-Újpest meccsen történtek miatt eljárás indult a győriekkel szemben is.

Megbüntetik az ETO-t is? - Nem viccelt az MLSZ, lecsapott az Újpestre

Maszkos drukkerek az Újpest bajnokiján.

Fotó: MTI/Purger Tamás

A Fizz Ligában, vagyis az NB I-ben a Zalaegerszeg, a Debrecen, a Ferencváros, az Újpest és a Diósgyőr, míg az NB II-ben a Budapest Honvéd és a Videoton FC Fehérvár nem nyithatja ki egyes szektorait a következő hazai mérkőzésén, amennyiben szurkolói újabb rendbontást követnek el, emellett valamennyi klub pénzbüntetést is kapott még az első fordulóban történt rendzavarások miatt. A 2. fordulóban rendezett ETO-Újpest meccsen történtek miatt eljárás indult a győriekkel szemben is.

ETO
 „A gyűlölet nem pálya”, hívták fel a szurkolók figyelmét Győrben az ETO–Újpest meccs előtt.
Fotó: Molcsányi Máté

A legsúlyosabb büntetést a lila-fehérek kapták, mert a testület megítélése szerint „kirívóan súlyos fegyelmi vétség”, hogy a rendezők asszisztálása mellett maszkban lévő szurkolók nagy mennyiségű pirotechnikai eszközt működtettek, ami a mérkőzés ideiglenes megszakítását eredményezte.

A szövetség szerint Újpesten a rendezők asszisztálása mellett maszkban lévő szurkolók nagy mennyiségű pirotechnikai eszközt működtettek. A felvételen a diósgyőri vendégdrukkerek.
Fotó: MTI/Purger Tamás

Ennek következményeként a klub biztonsági igazgatóját pénzbüntetéssel sújtotta, továbbá egy hónapra eltiltotta labdarúgó-mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől, de utóbbi végrehajtását fél évre felfüggesztette. Az Újpest bűnlajstromán még megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és rasszista megnyilvánulás, „cigányozás” szerepel.

A Diósgyőr szintén utóbbi két ok, valamint pirotechnikai eszközök használatáért kapta a büntetést. A Debrecent szintén rasszista megnyilvánulások, míg a ZTE-t megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és a játékvezetővel szembeni diszkriminatív megnyilvánulások miatt szankcionálták.

A bajnoki címvédő Ferencváros bűnlajstromán három tétel szerepel: megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása, konkrét személyek szidalmazása és rasszista megnyilvánulás.

Az NB II-ben a székesfehérváriakat ugyanazért büntették, mint a Ferencvárost, míg a kispestiek a rasszista megnyilvánulások, azaz a „cigányozás” miatt bűnhődnek. Az MLSZ az idény kezdete előtt jelezte, hogy – a nemzetközi és az európai szövetség gyakorlatának megfelelően – zéró toleranciát alkalmaz rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így a „cigányozás” esetében is, ezért a fegyelmi bizottság előbb szektorbezárással, majd zárt kapus büntetéssel is szankcionálhatja a vétkes csapatokat.

Megbüntetik az ETO-t is?

Az ETO az első fordulóban Pakson lépett pályára, a következő körben pedig épp az Újpest ellen játszott, 5410 néző előtt az ETO Parkban. Előfordulhat, hogy a győrieket is megbüntetik, az MLSZ augusztus 5-i fegyelmi határozata szerint ugyanis eljárás indult a zöld-fehérekkel szemben.

„Az 1. forduló szabálysértései kapcsán meghozott döntések mellett a FEB a 2. fordulóban történt szurkolói rendzavarások, rasszista megnyilvánulások, megbotránkoztató bekiabálások miatt eljárást indított az alábbi sportszervezetekkel szemben: ETO, Újpest, FTC, DVSC, Békéscsaba, Honvéd” – jelent meg a szövetség oldalán.

Az MLSZ nemrég – a nemzetközi és az európai szövetség gyakorlatának megfelelően – zéró tolerancia alkalmazását helyezte kilátásba a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így a „cigányozás” esetében is.
„A hétvégén rajtoló bajnokságban a korábbinál is szigorúbb büntetésre számíthatnak azok a klubok, amelynek szurkolói rasszista, diszkriminatív szabálysértést követnek el a mérkőzéseken és az új szabályzat szerint ideértendő mindenféle cigányozás is” –  jelent meg korábban a szövetség honlapján, amelyből kiderül, hogy szabálysértés esetén a fegyelmi bizottság előbb szektorbezárással, majd zárt kapus büntetéssel is szankcionálhatja a csapatokat. A fegyelmi szabályzat szerint tilos megsérteni „egy ország, egy személy vagy egy embercsoport méltóságát vagy integritását faj, bőrszín, népcsoport, nemzetiség, társadalmi származás, nem, fogyatékosság, szexuális orientáció, nyelv, vallás, politikai vagy bármilyen más vélemény, gazdagság, születés alapján”. 
Az MLSZ, amely az új szabályzatról levélben is tájékoztatta az első, másod- és harmadosztályú klubokat, hangsúlyozta, elkötelezett, hogy a futballmérkőzések kizárólag a sportról szóljanak, azokat sportszerű hangulatban játszhassák a csapatok, a nézők pedig biztonságosan és kulturált körülmények között élvezhessék a mérkőzéseket.

 

