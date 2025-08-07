Megbüntetik az ETO-t is? - Nem viccelt az MLSZ, lecsapott az Újpestre

A Fizz Ligában, vagyis az NB I-ben a Zalaegerszeg, a Debrecen, a Ferencváros, az Újpest és a Diósgyőr, míg az NB II-ben a Budapest Honvéd és a Videoton FC Fehérvár nem nyithatja ki egyes szektorait a következő hazai mérkőzésén, amennyiben szurkolói újabb rendbontást követnek el, emellett valamennyi klub pénzbüntetést is kapott még az első fordulóban történt rendzavarások miatt. A 2. fordulóban rendezett ETO-Újpest meccsen történtek miatt eljárás indult a győriekkel szemben is.

„A gyűlölet nem pálya", hívták fel a szurkolók figyelmét Győrben az ETO–Újpest meccs előtt.

A legsúlyosabb büntetést a lila-fehérek kapták, mert a testület megítélése szerint „kirívóan súlyos fegyelmi vétség”, hogy a rendezők asszisztálása mellett maszkban lévő szurkolók nagy mennyiségű pirotechnikai eszközt működtettek, ami a mérkőzés ideiglenes megszakítását eredményezte.

A szövetség szerint Újpesten a rendezők asszisztálása mellett maszkban lévő szurkolók nagy mennyiségű pirotechnikai eszközt működtettek.

Ennek következményeként a klub biztonsági igazgatóját pénzbüntetéssel sújtotta, továbbá egy hónapra eltiltotta labdarúgó-mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől, de utóbbi végrehajtását fél évre felfüggesztette. Az Újpest bűnlajstromán még megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és rasszista megnyilvánulás, „cigányozás” szerepel.

A Diósgyőr szintén utóbbi két ok, valamint pirotechnikai eszközök használatáért kapta a büntetést. A Debrecent szintén rasszista megnyilvánulások, míg a ZTE-t megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és a játékvezetővel szembeni diszkriminatív megnyilvánulások miatt szankcionálták.

A bajnoki címvédő Ferencváros bűnlajstromán három tétel szerepel: megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása, konkrét személyek szidalmazása és rasszista megnyilvánulás.

Az NB II-ben a székesfehérváriakat ugyanazért büntették, mint a Ferencvárost, míg a kispestiek a rasszista megnyilvánulások, azaz a „cigányozás” miatt bűnhődnek. Az MLSZ az idény kezdete előtt jelezte, hogy – a nemzetközi és az európai szövetség gyakorlatának megfelelően – zéró toleranciát alkalmaz rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így a „cigányozás” esetében is, ezért a fegyelmi bizottság előbb szektorbezárással, majd zárt kapus büntetéssel is szankcionálhatja a vétkes csapatokat.