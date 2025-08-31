1 órája
ETO: Huszár Marcell eddig két meccsen két gólt lőtt az NB I-ben - interjú
A 121 éves ETO remek bajnoki szerepléséről, a Konferencia-ligában mutatott nagyszerű meneteléséről és tetszetős játékáról szólnak a hírek. Az ETO teljesítményében egyre több fiatal vállal szerepet, köztük Huszár Marcell.
Az ETO FC-től hangos napjainkban a magyar sportmédia. A 121 éves győri klub remek bajnoki szerepléséről, a Konferencia-ligában mutatott nagyszerű meneteléséről és tetszetős játékáról szólnak a hírek. A zöld-fehérek bő egy év alatt hatalmas utat tettek meg, az NB II-től az európai kupaporondig jutottak.
Az általában minőséginek mondható külföldi játékosok mellett a sikerekben egyre nagyobb szerepet kapnak a saját nevelésű fiatalok, akik bizonyították is, lehet rájuk számítani. Borbély Balázs vezetőedzőtől folyamatosan kisebb-nagyobb lehetőséghez jut: Bánáti Kevin, Bíró Barnabás, Décsy Ádám, Herczeg Marcell, Tollár Imre, Tóth Rajmund, Urblík Norbert, Vingler László és Vitális Milán.
És persze a 20 éves Huszár Marcell, aki eddig impozáns élvonalbeli mérleggel rendelkezik az ETO színeiben: 2 meccs, 2 gól.
A csatár az elmúlt nyáron Győrből egy évre kölcsönbe Diósgyőrbe került, onnan tért vissza nevelőegyesületéhez.
„Nem bántam meg a váltást, mert Diósgyőrben rengeteget tudtam fejlődni. Fehérváron mutatkoztam be az NB I-ben, a harmadik mérkőzésemen a Fradi ellen a Groupamában pedig megszereztem első gólomat az élvonalban, ami ráadásul pontot is ért. Nagyszerű érzés volt a hálóba találni” – eleveníti fel egyik legkellemesebb emlékét ebből a korszakból Huszár Marcell.
Főként bal oldali támadóként kapott szerepet a diósgyőri csapatban.
„Megbeszéltük az edzőmmel, hogy ez a poszt fekszik nekem a legjobban, ezért elsősorban itt számolt velem – folytatja a futballista. – Az ETO-ban az NB III-ban szintén ez volt a helyem, utána az NB II-ben lett belőlem center. Örülök, hogy visszatértem a bal oldalra, mert itt érzem a legjobban magam.”
Augusztusban az ETO-ban is ebből a pozícióból szerezte a góljait. A ZTE és az MTK ellen talált a hálóba.
Szeretnék hosszabb távon is az ETO-ban maradni. Nagyon jól érzem magam a csapatnál, eddig jól kijött a lépés. Az NB I-ben 2/2 a mérlegem, örülök, hogy tudok gólokat rúgni. Rengeteg összetevője van a mostani sikereinknek. Jelenleg sokkal jobb az összhang közöttünk az öltözőben és a pályán is. És minőségi játékosaink vannak. Nyilván ki kell emelni az edzőnket, Borbély Balázst, akit nagyon szeretünk. Hogy mi a titka? Borbélynak labdarúgóként nagyszerű pályafutása volt, talán ebből is fakad: érti a futballt. Tud bánni a játékosokkal, ott segít, ahol csak tud. Ezt rendszeresen megtapasztalhatjuk az edzéseken és a meccseken is. Tud hatni ránk, kiválóan motivál bennünket.
ETO - sok a magyar fiatal
Huszár Marcell azt mondja, a jó hangulatban az is szerepet játszik, sok a nagyjából egykorú magyar fiatal a keretben, jól megértik egymást.
„A csapatban Tóth Rajmi a legjobb barátom, tavaly, amikor a Diósgyőrben játszottam, azt nyilatkoztam a Kisalföldben: nem tudom, fogunk-e még valaha egy csapatban játszani. Nos, napjainkra ez újra megvalósult. Nagyon örülök neki, jó érzés, hogy együtt lépünk pályára az NB I-ben és a kupában is. A keret rutinosabb tagjai sokat segítenek nekünk, fiataloknak, de mi is igyekszünk bizonyítani. Zalaegerszegen és az MTK otthonában is megmutattuk a tudásunkat. Győrben most nagyon egyben van minden, jó a keret összetétele. Ez repíti előre a csapatot.”
A fiatal csatár a nemzetközi porondon is bemutatkozhatott, a Rapid Wien ellen a hajrában kapott lehetőséget.
- Gólt lőtt Zalaegerszegen és az MTK ellen
- Bemutatkozott a Konferencia-ligában
„A Konferencia-liga hatalmas élmény volt a számomra. A Rapid ellen debütáltam az európai kupaporondon. Nagyon jólesett, hogy bízott bennem az edző és pályára küldött. Nagyszerű hangulat, telt lelátó előtt fantasztikus érzés volt játszani, majd a meccs végén a játékostársakkal és a szurkolókkal együtt ünnepelni.”
Huszár Marcell szeretné folytatni megkezdett jó bajnoki sorozatát – 2/2 –, de azt mondja, a legfontosabb a csapat eredményessége.
„Szeretnék minél többet játszani és gólokat szerezni az ETO-ban. Mindent megteszek, hogy a bajnokságban végig jó formában legyek és a csapattal a lehető legjobb eredményt érjük el, minél előbbre végezzünk a bajnoki táblázaton. Ebben minden benne van” – említette végül Huszár Marcell.