ETO: Huszár Marcell eddig két meccsen két gólt lőtt az NB I-ben - interjú

Az ETO FC-től hangos napjainkban a magyar sportmédia. A 121 éves győri klub remek bajnoki szerepléséről, a Konferencia-ligában mutatott nagyszerű meneteléséről és tetszetős játékáról szólnak a hírek. A zöld-fehérek bő egy év alatt hatalmas utat tettek meg, az NB II-től az európai kupaporondig jutottak.

Huszár Marcell, az ETO játékosa cselez a Rapid elleni bécsi mérkőzésen. Fotó: Csapó Balázs

Az általában minőséginek mondható külföldi játékosok mellett a sikerekben egyre nagyobb szerepet kapnak a saját nevelésű fiatalok, akik bizonyították is, lehet rájuk számítani. Borbély Balázs vezetőedzőtől folyamatosan kisebb-nagyobb lehetőséghez jut: Bánáti Kevin, Bíró Barnabás, Décsy Ádám, Herczeg Marcell, Tollár Imre, Tóth Rajmund, Urblík Norbert, Vingler László és Vitális Milán.

És persze a 20 éves Huszár Marcell, aki eddig impozáns élvonalbeli mérleggel rendelkezik az ETO színeiben: 2 meccs, 2 gól.

A csatár az elmúlt nyáron Győrből egy évre kölcsönbe Diósgyőrbe került, onnan tért vissza nevelőegyesületéhez.

„Nem bántam meg a váltást, mert Diósgyőrben rengeteget tudtam fejlődni. Fehérváron mutatkoztam be az NB I-ben, a harmadik mérkőzésemen a Fradi ellen a Groupamában pedig megszereztem első gólomat az élvonalban, ami ráadásul pontot is ért. Nagyszerű érzés volt a hálóba találni” – eleveníti fel egyik legkellemesebb emlékét ebből a korszakból Huszár Marcell.

Főként bal oldali támadóként kapott szerepet a diósgyőri csapatban.

„Megbeszéltük az edzőmmel, hogy ez a poszt fekszik nekem a legjobban, ezért elsősorban itt számolt velem – folytatja a futballista. – Az ETO-ban az NB III-ban szintén ez volt a helyem, utána az NB II-ben lett belőlem center. Örülök, hogy visszatértem a bal oldalra, mert itt érzem a legjobban magam.”

Huszár Marcellt ölelgetik a zalaegerszegi gólja után.

Augusztusban az ETO-ban is ebből a pozícióból szerezte a góljait. A ZTE és az MTK ellen talált a hálóba.

Szeretnék hosszabb távon is az ETO-ban maradni. Nagyon jól érzem magam a csapatnál, eddig jól kijött a lépés. Az NB I-ben 2/2 a mérlegem, örülök, hogy tudok gólokat rúgni. Rengeteg összetevője van a mostani sikereinknek. Jelenleg sokkal jobb az összhang közöttünk az öltözőben és a pályán is. És minőségi játékosaink vannak. Nyilván ki kell emelni az edzőnket, Borbély Balázst, akit nagyon szeretünk. Hogy mi a titka? Borbélynak labdarúgóként nagyszerű pályafutása volt, talán ebből is fakad: érti a futballt. Tud bánni a játékosokkal, ott segít, ahol csak tud. Ezt rendszeresen megtapasztalhatjuk az edzéseken és a meccseken is. Tud hatni ránk, kiválóan motivál bennünket.

ETO - sok a magyar fiatal

Huszár Marcell azt mondja, a jó hangulatban az is szerepet játszik, sok a nagyjából egykorú magyar fiatal a keretben, jól megértik egymást.