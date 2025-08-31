augusztus 31., vasárnap

Tehetség góllövő cipőben

57 perce

ETO: Huszár Marcell eddig két meccsen két gólt lőtt az NB I-ben - interjú

Címkék#Tóth Rajmund#Huszár Marcell#Konferencia-ligában#ETO#ETO FC#NB I

A 121 éves ETO remek bajnoki szerepléséről, a Konferencia-ligában mutatott nagyszerű meneteléséről és tetszetős játékáról szólnak a hírek. Az ETO teljesítményében egyre több fiatal vállal szerepet, köztük Huszár Marcell.

Papp Győző
ETO: Huszár Marcell eddig két meccsen két gólt lőtt az NB I-ben - interjú

Az ETO FC-től hangos napjainkban a magyar sportmédia. A 121 éves győri klub remek bajnoki szerepléséről, a Konferencia-ligában mutatott nagyszerű meneteléséről és tetszetős játékáról szólnak a hírek. A zöld-fehérek bő egy év alatt hatalmas utat tettek meg, az NB II-től az európai kupaporondig jutottak. 

ETO
Huszár Marcell, az ETO játékosa cselez a Rapid elleni bécsi mérkőzésen. Fotó: Csapó Balázs

Az általában minőséginek mondható külföldi játékosok mellett a sikerekben egyre nagyobb szerepet kapnak a saját nevelésű fiatalok, akik bizonyították is, lehet rájuk számítani. Borbély Balázs vezetőedzőtől folyamatosan kisebb-nagyobb lehetőséghez jut: Bánáti Kevin, Bíró Barnabás, Décsy Ádám, Herczeg Marcell, Tollár Imre, Tóth Rajmund, Urblík Norbert, Vingler László és Vitális Milán.

És persze a 20 éves Huszár Marcell, aki eddig impozáns élvonalbeli mérleggel rendelkezik az ETO színeiben: 2 meccs, 2 gól.

A csatár az elmúlt nyáron Győrből egy évre kölcsönbe Diósgyőrbe került, onnan tért vissza nevelőegyesületéhez. 

„Nem bántam meg a váltást, mert Diósgyőrben rengeteget tudtam fejlődni. Fehérváron mutatkoztam be az NB I-ben, a harmadik mérkőzésemen a Fradi ellen a Groupamában pedig megszereztem első gólomat az élvonalban, ami ráadásul pontot is ért. Nagyszerű érzés volt a hálóba találni” – eleveníti fel egyik legkellemesebb emlékét ebből a korszakból Huszár Marcell. 

Főként bal oldali támadóként kapott szerepet a diósgyőri csapatban.
„Megbeszéltük az edzőmmel, hogy ez a poszt fekszik nekem  a legjobban, ezért elsősorban itt számolt velem – folytatja a futballista. – Az ETO-ban az NB III-ban szintén ez volt a helyem, utána az NB II-ben lett belőlem center. Örülök, hogy visszatértem a bal oldalra, mert itt érzem a legjobban magam.”

Huszár Marcellt ölelgetik a zalaegerszegi gólja után.

Augusztusban az ETO-ban is ebből a pozícióból szerezte a góljait. A ZTE és az MTK ellen talált a hálóba.

Szeretnék hosszabb távon is az ETO-ban maradni. Nagyon jól érzem magam a csapatnál, eddig jól kijött a lépés. Az NB I-ben 2/2 a mérlegem, örülök, hogy tudok gólokat rúgni. Rengeteg összetevője van a mostani sikereinknek. Jelenleg sokkal jobb az összhang közöttünk az öltözőben és a pályán is. És minőségi játékosaink vannak. Nyilván ki kell emelni az edzőnket, Borbély Balázst, akit nagyon szeretünk. Hogy mi a titka? Borbélynak labdarúgóként nagyszerű pályafutása volt, talán ebből is fakad: érti a futballt. Tud bánni a játékosokkal, ott segít, ahol csak tud. Ezt rendszeresen megtapasztalhatjuk az edzéseken és a meccseken is. Tud hatni ránk, kiválóan motivál bennünket.

ETO - sok a magyar fiatal

Huszár Marcell azt mondja, a jó hangulatban az is szerepet játszik, sok a nagyjából egykorú magyar fiatal a keretben, jól megértik egymást.

Barátok közt. Balról: Huszár Marcell, Tóth Rajmund és Bánáti Kevin. Fotó: Csapó Balázs

„A csapatban Tóth Rajmi a legjobb barátom, tavaly, amikor a Diósgyőrben játszottam, azt nyilatkoztam a Kisalföldben: nem tudom, fogunk-e még valaha egy csapatban játszani. Nos, napjainkra ez újra megvalósult. Nagyon örülök neki, jó érzés, hogy együtt lépünk pályára az NB I-ben és a kupában is. A keret rutinosabb tagjai sokat segítenek nekünk, fiataloknak, de mi is igyekszünk bizonyítani. Zalaegerszegen és az MTK otthonában is megmutattuk a tudásunkat. Győrben most nagyon egyben van minden, jó a keret összetétele. Ez repíti előre a csapatot.”

A fiatal csatár a nemzetközi porondon is bemutatkozhatott, a Rapid Wien ellen a hajrában kapott lehetőséget.

  • Gólt lőtt Zalaegerszegen és az MTK ellen
  • Bemutatkozott a Konferencia-ligában

„A Konferencia-liga hatalmas élmény volt a számomra. A Rapid ellen debütáltam az európai kupaporondon. Nagyon jólesett, hogy bízott bennem az edző és pályára küldött. Nagyszerű hangulat, telt lelátó előtt fantasztikus érzés volt játszani, majd a meccs végén a játékostársakkal és a szurkolókkal együtt ünnepelni.”

Huszár Marcell szeretné folytatni megkezdett jó bajnoki sorozatát – 2/2 –, de azt mondja, a legfontosabb a csapat eredményessége.

„Szeretnék minél többet játszani és gólokat szerezni az ETO-ban. Mindent megteszek, hogy a bajnokságban végig jó formában legyek és a csapattal a lehető legjobb eredményt érjük el, minél előbbre végezzünk a bajnoki táblázaton. Ebben minden benne van” – említette végül Huszár Marcell.

 

