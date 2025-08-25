ETO - hősies játékkal sikert ünnepeltek a francia éjszakában + videók

Nagy mérkőzés várható csütörtökön Bécsben, ahol a Konferencia-ligában hazai pályán egy góllal (2-1) győztes ETO FC a visszavágón lép pályára a Rapid vendégeként. A szurkolók nem hagyják magára a csapatot, 1800 ETO-s buzdítja majd őket Hütteldorfban. A továbbjutáshoz valószínű, hasonló hősies helytállásra lesz szükség, mint amivel tizenöt évvel ezelőtt az ETO kiütötte a francia Montpellier-t.

Az ETO felőrölte a Montpellier ellenállását.

A 2010/11-es kiírásban még nem létezett a Konferencia-liga, csak Bajnokok Ligája, illetve az Európa-liga. Ez utóbbiban volt érdekelt a Győri ETO FC, amely az első selejtezőkörben a szlovákiai Nyitrát, a másodikban a kazah Atyraut búcsúztatta, majd következett a francia Montpellier.

Az első mérkőzést Győrött rendezték, a korszak egyik legjobb francia csapata látogatott az ETO Parkba. A hazaiak korán megszerezhették volna a vezetést, mert a 20. percben Ceolin elől kézzel ütötte el a labdát öt méterre a francia kaputól a vendégcsapat hátvédje, a játékvezető azonban nem ítélte meg a jogos büntetőt. Hiába tüntetett a győri publikum az elmaradt büntető miatt, a lengyel játékvezető természetesen nem változtatta meg az ítéletét. Bő fél óra elteltével Nicorec adta el a labdát a győri 16-os közelében, ami aztán Giroud elé került, aki 22 méterről, nagy erővel, védhetetlenül a jobb felső sarokba bombázott. 0-1.

Olivier Giroud később tagja volt a világbajnok, illetve Nemzetek Ligája-győztes francia válogatottnak. Eredményesen szerepelt többek között az Arsenal, a Chelsea és a Milan csapatában.

Olivier Giroud és Tokody Tibor küzdelme a Montpellier-Győri ETO mérkőzésen. Forrás: AFP/Pascal Guyot

A gyorsabban és pontosabban játszó francia gárda a szünetben vezetett. Pintér Attila cserékkel próbált meg új erőket harcba dobni. Az ETO talán többet is birtokolta a labdát, mint az első félidőben, a kapura azonban kevés veszélyt jelentettek a zöld-fehérek. A játékosok tisztességgel küzdöttek, hajtottak, de ezen az estén ez még az egyenlítéshez is kevés volt. A nagyobb játékerőt képviselő francia csapat különösebb erőfeszítés nélkül őrizte meg előnyét a mérkőzés végéig és ezzel győztesen távozhatott Győrből.