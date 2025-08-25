augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

24°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

17 perce

ETO - hősies játékkal sikert ünnepeltek a francia éjszakában + videók

Címkék#győri#Montpellier#Giroud#ETO

Fontos mérkőzésen lépnek pályára csütörtökön a győri zöld-fehérek. Az ETO a bécsi Rapid vendége lesz a Konferencia-ligában. Hasonló helyzetben sikert ünnepelhettek tíz évvel ezelőtt Montpellier-ben.

Papp Győző
ETO - hősies játékkal sikert ünnepeltek a francia éjszakában + videók

Kitűnően látszik, amikor Jeunechamp kézzel elütötte a labdát Ceolin elől, de a büntető elmaradt. Fotó: Nemzeti Sport

Nagy mérkőzés várható csütörtökön Bécsben, ahol a Konferencia-ligában hazai pályán egy góllal (2-1) győztes ETO FC a visszavágón lép pályára a Rapid vendégeként. A szurkolók nem hagyják magára a csapatot, 1800 ETO-s buzdítja majd őket Hütteldorfban. A továbbjutáshoz valószínű, hasonló hősies helytállásra lesz szükség, mint amivel tizenöt évvel ezelőtt az ETO kiütötte a francia Montpellier-t.

ETO
Az ETO felőrölte a Montpellier ellenállását.

A 2010/11-es kiírásban még nem létezett a Konferencia-liga, csak Bajnokok Ligája, illetve az Európa-liga. Ez utóbbiban volt érdekelt a Győri ETO FC, amely az első selejtezőkörben a szlovákiai Nyitrát, a másodikban a kazah Atyraut búcsúztatta, majd következett a francia Montpellier. 

Az első mérkőzést Győrött rendezték, a korszak egyik legjobb francia csapata látogatott az ETO Parkba. A hazaiak korán megszerezhették volna a vezetést, mert a 20. percben Ceolin elől kézzel ütötte el a labdát öt méterre a francia kaputól a vendégcsapat hátvédje, a játékvezető azonban nem ítélte meg a jogos büntetőt. Hiába tüntetett a győri publikum az elmaradt büntető miatt, a lengyel játékvezető természetesen nem változtatta meg az ítéletét. Bő fél óra elteltével Nicorec adta el a labdát a győri 16-os közelében, ami aztán Giroud elé került, aki 22 méterről, nagy erővel, védhetetlenül a jobb felső sarokba bombázott. 0-1. 

Olivier Giroud később tagja volt a világbajnok, illetve Nemzetek Ligája-győztes francia válogatottnak. Eredményesen szerepelt többek között az Arsenal, a Chelsea és a Milan csapatában.

Olivier Giroud és Tokody Tibor küzdelme a Montpellier-Győri ETO mérkőzésen. Forrás: AFP/Pascal Guyot

A gyorsabban és pontosabban játszó francia gárda a szünetben vezetett. Pintér Attila cserékkel próbált meg új erőket harcba dobni. Az ETO talán többet is birtokolta a labdát, mint az első félidőben, a kapura azonban kevés veszélyt jelentettek a zöld-fehérek. A játékosok tisztességgel küzdöttek, hajtottak, de ezen az estén ez még az egyenlítéshez is kevés volt. A nagyobb játékerőt képviselő francia csapat különösebb erőfeszítés nélkül őrizte meg előnyét a mérkőzés végéig és ezzel győztesen távozhatott Győrből. 

Pintér Attila, az ETO vezetőedzője: - Megpróbáltunk a lehető legjobban felkészülni a Montpellier-ből, tudtuk, hogy nagyon szervezett csapat, hasonló játékrendszerben szerepel, mint mi, és nagyon jó játékosok alkotják. A mérkőzésen mindkét csapatnak voltak periódusai, nulla-nullánál volt egy tizenegyes szituáció, ami után nem kaptunk büntetőt. Ha esetleg ebből vezetést szerezhettünk volna, másként alakul a játék képe. Szerintem rászolgáltunk volna a döntetlenre. A visszavágón mindent megteszünk a továbbjutásért. 

Az ETO ellenfelénél elfogyott a gázolaj

René Girard, a Montpellier vezetőedzője: - A nyáron három barátságos meccset játszottunk, ez volt az első tétmérkőzésünk, láttuk videón az ETO-t, ezek alapján nehéz meccsre számítottunk, és ez be is jött. Az első félidőben jól teljesítettünk, a másodikra azonban, ahogy felénk mondják, elfogyott a gázolaj. A páros mérkőzés félidejénél vagyunk, a visszavágón nagyon kell összpontosítanunk, mert veszélyes csapat az ETO. 

„Az egész csapat nevében köszönjük a szurkolók buzdítását, nagyon jó volt ennyi ember előtt pályára lépni. Sajnálom, hogy nem tudtuk győzelemmel megörvendeztetni őket. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a videofelvétel alapján egy százszázalékos tizenegyest nem ítéltek meg számunkra, igaz, hogy azt még be is kell rúgni, de ez esetben teljesen máshogy alakulhatott volna a mérkőzés. A franciák egy jól eltalált góllal szereztek előnyt, de hátravan még egy mérkőzés, ahol mindent meg fogunk tenni a siker érdekében” -  értékelt Pintér Attila.

Jegyzőkönyv

2010. július 29.

Győri ETO FC-Montpellier (francia) 0-1 (0-1)

Győr, ETO Park, Európa Liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, 7250 néző. V.: Borski (lengyel) 

ETO: Sztevanovic - Babic, Djordjevic, Sztanisic, Szabó O. - Ceolin, Dinjar, Pilibaitis, Koltai (Sharashenidze, 67.) - Nicorec (Copa, 52.), Aleksidze (Bouguerra, 58.). Edző: Pintér Attila. 

Montpellier: Jourdren - Yangambiwa, Spahic, El-Kutari, Jeunechamp - Bttau, Estrada (Saihi, 90.), Delhanda (Marabeaux, 71.), Camara - Giroud, Kadze (Art Fana, 65.). Edző: René Girard. 

Gsz.: Giroud (32.).

A mediterrán városban forró hangulat várt a zöld-fehér csapatra. 

 „A Montpellier rendkívül szervezett csapat, mely ellen nehéz focizni, de ismerem az erősségeit és a gyengéit, ennek megfelelően állítom majd fel a taktikát. Tudjuk, hogy gólt kell lőnünk, s erre úgy gondolom, meg is lesz a lehetőségünk, de nem rontunk ajtóstól a házba, mert nem szeretném, hogy kivégezzék a csapatomat.” 

A vezető, illetve mint később kiderült, győztes győri gól a 40. percben született meg: Szabó O. ívelt fel a hosszú oldalra egy szabadrúgást a jobb oldalról, a francia kapus elvétette a labdát, Pilibaitis visszafejelte az alapvonalról, Babic pedig a kapu torkából a hálóba fejelt. 0-1. 

Valentin Babic volt a Győri ETO hőse Montpellier-ben. Forrás: MTI/EPAFotó: Vincent Damourette

Közvetlenül az első félidő vége előtt Sztanisic 17 méterre a győri kaputól lerántotta Ati-Fanát. A szerb védőt második sárga lappal kiállította a finn játékvezető. Az ETO az első percek megilletődöttségét hamar levetkőzte, s végig egyenrangú partnere volt a franciáknak. Míg a győri „odavágón” joggal érte az a vád a zöld-fehér játékosokat, hogy tempóban kicsit lassabbak voltak a Montpellier-nél, ezúttal minden tekintetben felvették a versenyt ellenfelükkel. 

Az ETO erejét mutatta, hogy egy félidőt emberhátrányban játszva is hősiesen verték vissza a franciák próbálkozásait, s egészen a büntetőpárbajig eljutottak. A hazai csapatkapitány, Emir Spahic belőtte, mint ahogy Valentin Babic is. Utána Souleymane Camara lövését Szasa Sztevanovic, Rati Alekszidzéét pedig Geoffrey Jourdren védte ki. Ezt követően újabb Sztevanovic- bravúr a kapufára tolta a chilei Marco Estrada lövését. Linas Pilibaitis viszont a kapuba lőtt, így a 11-eseknél az ETO vezetett 2–1-re. Miután Giroud, Fehér Zoltán és Romain Armand is betalált, Tokody Tiborra szegeződött a figyelem. A győri középpályás aztán hanyag eleganciával értékesítette a tizenegyest, és ezzel az ETO nyerte a párbajt (3-4).

Szasa Sztevanovic és Olivier Giroud légi csatája.

A zöld-fehér csapat tíz emberrel fantasztikus bravúrt hajtott végre azzal, hogy kiütötte a Montpellier-t. A siker értékét növelte, hogy magyar csapat 1984, a Videoton PSG elleni sikere óta először búcsúztatott francia gárdát labdarúgásban, európai kupában.

A Győri ETO FC bejutott az Európa Liga-selejtező negyedik körébe, ahol a horvát Dinamo Zagreb várt rá.

Jegyzőkönyv

2010. augusztus 5.

Montpellier-Győri ETO FC 0-1 (0-1,0-1,0-1 - 11-esek 3-4) 
Montpellier, Európa Liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, 12.000 néző. V.: Gestranius (finn). 

Montpellier: Jourdren - Stambouli, Yanga-Mbiwa,Spahic, Coliin (Armand, 94.) - Saihi, Marveaux (Belhanda, 63.), Estrada,Ait-Fana - Giroud, Kabze (Camara, 63.). Edző: Rene Girard. 

ETO: Sztevanovic - Babic, Djordjevic, Sztanisic, Szabó O. - Pilibaitis, Ceolin (Copa, 66.), Nicorec (Fehér Z., 46.), Tokody, Koltai (Cetkovic, 78.) - Aleksidze. Edző: Pintér Attila. 

Gsz.: Babic (40.).  

Kiállítva: Pitau (kispadról a mérkőzés után), ill. Sztanisic (45.). 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu