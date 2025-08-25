17 perce
ETO - hősies játékkal sikert ünnepeltek a francia éjszakában + videók
Fontos mérkőzésen lépnek pályára csütörtökön a győri zöld-fehérek. Az ETO a bécsi Rapid vendége lesz a Konferencia-ligában. Hasonló helyzetben sikert ünnepelhettek tíz évvel ezelőtt Montpellier-ben.
Kitűnően látszik, amikor Jeunechamp kézzel elütötte a labdát Ceolin elől, de a büntető elmaradt. Fotó: Nemzeti Sport
Nagy mérkőzés várható csütörtökön Bécsben, ahol a Konferencia-ligában hazai pályán egy góllal (2-1) győztes ETO FC a visszavágón lép pályára a Rapid vendégeként. A szurkolók nem hagyják magára a csapatot, 1800 ETO-s buzdítja majd őket Hütteldorfban. A továbbjutáshoz valószínű, hasonló hősies helytállásra lesz szükség, mint amivel tizenöt évvel ezelőtt az ETO kiütötte a francia Montpellier-t.
A 2010/11-es kiírásban még nem létezett a Konferencia-liga, csak Bajnokok Ligája, illetve az Európa-liga. Ez utóbbiban volt érdekelt a Győri ETO FC, amely az első selejtezőkörben a szlovákiai Nyitrát, a másodikban a kazah Atyraut búcsúztatta, majd következett a francia Montpellier.
Az első mérkőzést Győrött rendezték, a korszak egyik legjobb francia csapata látogatott az ETO Parkba. A hazaiak korán megszerezhették volna a vezetést, mert a 20. percben Ceolin elől kézzel ütötte el a labdát öt méterre a francia kaputól a vendégcsapat hátvédje, a játékvezető azonban nem ítélte meg a jogos büntetőt. Hiába tüntetett a győri publikum az elmaradt büntető miatt, a lengyel játékvezető természetesen nem változtatta meg az ítéletét. Bő fél óra elteltével Nicorec adta el a labdát a győri 16-os közelében, ami aztán Giroud elé került, aki 22 méterről, nagy erővel, védhetetlenül a jobb felső sarokba bombázott. 0-1.
Olivier Giroud később tagja volt a világbajnok, illetve Nemzetek Ligája-győztes francia válogatottnak. Eredményesen szerepelt többek között az Arsenal, a Chelsea és a Milan csapatában.
A gyorsabban és pontosabban játszó francia gárda a szünetben vezetett. Pintér Attila cserékkel próbált meg új erőket harcba dobni. Az ETO talán többet is birtokolta a labdát, mint az első félidőben, a kapura azonban kevés veszélyt jelentettek a zöld-fehérek. A játékosok tisztességgel küzdöttek, hajtottak, de ezen az estén ez még az egyenlítéshez is kevés volt. A nagyobb játékerőt képviselő francia csapat különösebb erőfeszítés nélkül őrizte meg előnyét a mérkőzés végéig és ezzel győztesen távozhatott Győrből.
Pintér Attila, az ETO vezetőedzője: - Megpróbáltunk a lehető legjobban felkészülni a Montpellier-ből, tudtuk, hogy nagyon szervezett csapat, hasonló játékrendszerben szerepel, mint mi, és nagyon jó játékosok alkotják. A mérkőzésen mindkét csapatnak voltak periódusai, nulla-nullánál volt egy tizenegyes szituáció, ami után nem kaptunk büntetőt. Ha esetleg ebből vezetést szerezhettünk volna, másként alakul a játék képe. Szerintem rászolgáltunk volna a döntetlenre. A visszavágón mindent megteszünk a továbbjutásért.
Az ETO ellenfelénél elfogyott a gázolaj
René Girard, a Montpellier vezetőedzője: - A nyáron három barátságos meccset játszottunk, ez volt az első tétmérkőzésünk, láttuk videón az ETO-t, ezek alapján nehéz meccsre számítottunk, és ez be is jött. Az első félidőben jól teljesítettünk, a másodikra azonban, ahogy felénk mondják, elfogyott a gázolaj. A páros mérkőzés félidejénél vagyunk, a visszavágón nagyon kell összpontosítanunk, mert veszélyes csapat az ETO.
„Az egész csapat nevében köszönjük a szurkolók buzdítását, nagyon jó volt ennyi ember előtt pályára lépni. Sajnálom, hogy nem tudtuk győzelemmel megörvendeztetni őket. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a videofelvétel alapján egy százszázalékos tizenegyest nem ítéltek meg számunkra, igaz, hogy azt még be is kell rúgni, de ez esetben teljesen máshogy alakulhatott volna a mérkőzés. A franciák egy jól eltalált góllal szereztek előnyt, de hátravan még egy mérkőzés, ahol mindent meg fogunk tenni a siker érdekében” - értékelt Pintér Attila.
Jegyzőkönyv
2010. július 29.
Győri ETO FC-Montpellier (francia) 0-1 (0-1)
Győr, ETO Park, Európa Liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, 7250 néző. V.: Borski (lengyel)
ETO: Sztevanovic - Babic, Djordjevic, Sztanisic, Szabó O. - Ceolin, Dinjar, Pilibaitis, Koltai (Sharashenidze, 67.) - Nicorec (Copa, 52.), Aleksidze (Bouguerra, 58.). Edző: Pintér Attila.
Montpellier: Jourdren - Yangambiwa, Spahic, El-Kutari, Jeunechamp - Bttau, Estrada (Saihi, 90.), Delhanda (Marabeaux, 71.), Camara - Giroud, Kadze (Art Fana, 65.). Edző: René Girard.
Gsz.: Giroud (32.).
A mediterrán városban forró hangulat várt a zöld-fehér csapatra.
„A Montpellier rendkívül szervezett csapat, mely ellen nehéz focizni, de ismerem az erősségeit és a gyengéit, ennek megfelelően állítom majd fel a taktikát. Tudjuk, hogy gólt kell lőnünk, s erre úgy gondolom, meg is lesz a lehetőségünk, de nem rontunk ajtóstól a házba, mert nem szeretném, hogy kivégezzék a csapatomat.”
A vezető, illetve mint később kiderült, győztes győri gól a 40. percben született meg: Szabó O. ívelt fel a hosszú oldalra egy szabadrúgást a jobb oldalról, a francia kapus elvétette a labdát, Pilibaitis visszafejelte az alapvonalról, Babic pedig a kapu torkából a hálóba fejelt. 0-1.
Közvetlenül az első félidő vége előtt Sztanisic 17 méterre a győri kaputól lerántotta Ati-Fanát. A szerb védőt második sárga lappal kiállította a finn játékvezető. Az ETO az első percek megilletődöttségét hamar levetkőzte, s végig egyenrangú partnere volt a franciáknak. Míg a győri „odavágón” joggal érte az a vád a zöld-fehér játékosokat, hogy tempóban kicsit lassabbak voltak a Montpellier-nél, ezúttal minden tekintetben felvették a versenyt ellenfelükkel.
Az ETO erejét mutatta, hogy egy félidőt emberhátrányban játszva is hősiesen verték vissza a franciák próbálkozásait, s egészen a büntetőpárbajig eljutottak. A hazai csapatkapitány, Emir Spahic belőtte, mint ahogy Valentin Babic is. Utána Souleymane Camara lövését Szasa Sztevanovic, Rati Alekszidzéét pedig Geoffrey Jourdren védte ki. Ezt követően újabb Sztevanovic- bravúr a kapufára tolta a chilei Marco Estrada lövését. Linas Pilibaitis viszont a kapuba lőtt, így a 11-eseknél az ETO vezetett 2–1-re. Miután Giroud, Fehér Zoltán és Romain Armand is betalált, Tokody Tiborra szegeződött a figyelem. A győri középpályás aztán hanyag eleganciával értékesítette a tizenegyest, és ezzel az ETO nyerte a párbajt (3-4).
A zöld-fehér csapat tíz emberrel fantasztikus bravúrt hajtott végre azzal, hogy kiütötte a Montpellier-t. A siker értékét növelte, hogy magyar csapat 1984, a Videoton PSG elleni sikere óta először búcsúztatott francia gárdát labdarúgásban, európai kupában.
A Győri ETO FC bejutott az Európa Liga-selejtező negyedik körébe, ahol a horvát Dinamo Zagreb várt rá.
Jegyzőkönyv
2010. augusztus 5.
Montpellier-Győri ETO FC 0-1 (0-1,0-1,0-1 - 11-esek 3-4)
Montpellier, Európa Liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, 12.000 néző. V.: Gestranius (finn).
Montpellier: Jourdren - Stambouli, Yanga-Mbiwa,Spahic, Coliin (Armand, 94.) - Saihi, Marveaux (Belhanda, 63.), Estrada,Ait-Fana - Giroud, Kabze (Camara, 63.). Edző: Rene Girard.
ETO: Sztevanovic - Babic, Djordjevic, Sztanisic, Szabó O. - Pilibaitis, Ceolin (Copa, 66.), Nicorec (Fehér Z., 46.), Tokody, Koltai (Cetkovic, 78.) - Aleksidze. Edző: Pintér Attila.
Gsz.: Babic (40.).
Kiállítva: Pitau (kispadról a mérkőzés után), ill. Sztanisic (45.).