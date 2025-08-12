Győri továbbjutást várnak az ETO korábbi klasszisai

Az ETO FC csütörtökön 19 órától a svéd AIK együttesét fogadja Győrött a Konferencia-liga selejtezőjének harmadik körében. Az első összecsapáson idegenben 2-1-es vereséget szenvedtek a zöld-fehérek, így csekély hátránnyal várják a visszavágót.

Vitális Milán, az ETO magyar válogatott kerettag játékosa küzd az AIK védőjével. Fotó: NSO

A várakozások szerint a stadion jelenlegi állapotában telt házat jelentő 7000 néző foglal majd helyet a lelátókon.

A továbbjutási esélyekről az ETO néhány korábbi klasszisát kérdeztük meg.

Glázer Róbert.

Glázer Róbert: - Győriként, volt ETO-sként most ötven-ötven százalékot adok az ETO továbbjutására. A párharc sorsolásakor ez még harminc-hetven volt a svédeknek, de a kinti meccs óta változott a helyzet. Az ETO meglepően jól helyt állt Stockholmban, volt tartása, Vitális révén pedig szép gólt szerzett, azzal életben tartja a győri reményeket. Ha az ETO csütörtökön felvállalja a sok futást, a pontos, erős előrepasszokat, és a hátsó alakzat nem nyílik ki feleslegesen, akkor továbbjuthat a következő fordulóba. Szerintem döntő lehet a jó helyzet kihasználás is, mert kevés gólszerzési lehetőségre számítok a meccsen. Örömmel látom, hogy egyre nagyobb szerepet kapnak a fiatalok és az is fontos, hogy jó csapatban játszhatnak, mert csak így tudnak fejlődni.

Hannich Péter.



Hannich Péter: - Mi lehet a továbbjutás titka? Két góllal meg kell verni a svédeket. Ez azért nehezebb lesz, mint az örmény Pjunik legyőzése, szerintem az egy nagyon gyenge csapat volt. A kinti meccsen az első félidőben kevésbé, a másodikban már jobban játszott az ETO, erre lehet alapozni a visszavágón. Megmondom őszintén, nekem nem tetszik, hogy ilyen sok légiós van az ETO-ban. Úgy is mondhatnám, egy magyar külföldi csapat játszik egy svéd külföldi ellen. Ezzel együtt természetesen szurkolok az ETO-nak - de nem a jelenlegi vezetésnek -, hogy jusson tovább, mert az nagyon kellene a magyar focinak is.

Az ETO egy idő után jobban játszott

Koltai Tamás.

Koltai Tamás: - A múlt heti mérkőzést elnézve, az ETO nagyjából a harmincadik perctől kezdve sokkal jobban játszott, mint az AIK. Kétgólos hátrányban átvette a játék irányítását, az történt a pályán, amit az ETO akart. Itthon mások lesznek a körülmények, a svédországi húsz fokkal szemben harminchat fokban kell majd futballozni. Az ETO ebben edz, ebben játszik egy ideje, nyilván jobban hozzá lesz szokva ehhez a klímához, mint a svédek. Kint nagyon kellett Vitális gólja, ami extra megoldásból született. Én úgy gondolom, a zöld-fehér csapatnak megvan az esélye a továbbjutásra és élni is fog a lehetőséggel.