Izgalmas párharcot vár az ETO és a Rapid egykori csillaga

Az ETO FC és a Rapid Wien két barátságos találkozó után ezen a héten csütörtökön először játszik egymás ellen tétmérkőzésen. A Konferencia-liga playoff körében mérik össze tudásukat az ETO Parkban, majd egy héttel később Bécsben lesz a visszavágó.

Az ETO a svéd AIK testén át is jutott el a playoffba.

Akad egy magyar futballista, aki mindkét klubban letette a névjegyét. Ikonikus alakja volt az ETO FC-nek, itt indult a pályafutása, innen lett először válogatott, majd két évet töltött a bécsi zöld-fehéreknél is, ahol osztrák bajnoki címet szerzett és szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében.

Korsós György napjainkban Győrben él, őt kérdeztük az ETO-Rapid párharc előtt.

"Játékosként három meghatározó klub volt az életemben, ezek közül kettő játszik most egymás ellen. Az ETO-ban nevelkedtem, itt mutatkoztam be az NB I-ben. Öt és fél évet töltöttem az első csapatnál, amikor elvitt a fénykorát élő Sturm Graz - mondja Korsós György. - Onnan szép sikerek után szerződtem a Rapid Wienbe, ahol 2004-2006 között szerepeltem. Amikor ehhez a csapathoz jöttem, azt reméltem, bajnokok leszünk és bejutunk a Bajnokok Ligájába. Nem is csalódtam, mind a két célt elértem a Rapiddal. A BL-főtáblára jutásért a Lokomotív Moszkvával játszottunk és idegenbeli győzelemmel jutottunk tovább. A csoportban aztán már nem ment jól a játék a csapatnak, mondhatnám úgy is, érvényesült a papírforma."

Korsós György a Rapid mezében.

Másfél év múltán új edző érkezett a Rapidhoz Georg Zelhoffer személyében.

"Az új edző felforgatott mindent, a lejáró szerződésű játékosokra, így rám sem számított. Keveset játszottam nála, pedig előtte alapembere voltam a csapatnak. Ezzel készítette elő a terepet az általa kiszemelt játékosoknak. Ennek ellenére nagyon kellemes emlékekkel gondolok a Rapidnál eltöltött két évre. A klubnál napjainkban is a legnagyobb tisztelettel viseltetnek irántam. A jelenlegi ügyvezető és a sportigazgató a játékostársam volt, a kommunikációs vezető pedig az én időmben is ebben a beosztásban dolgozott."

A magyar mezőnyjátékosok között a BL-szereplések számát tekintve rekorder Korsós György megemeli a kalapját az ETO teljesítménye előtt.