augusztus 20., szerda

István névnap

27°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Izgalmas párharcot vár az ETO és a Rapid egykori csillaga

Címkék#Győr#Konferencia-liga#Rapid#Korsós György#playoff#ETO

Korsós György mindkét csapatban letette a névjegyét. Az ETO és a Rapid a Konferencia-liga playoff körében méri össze tudását.

Papp Győző
Izgalmas párharcot vár az ETO és a Rapid egykori csillaga

Az ETO FC és a Rapid Wien két barátságos találkozó után ezen a héten csütörtökön először játszik egymás ellen tétmérkőzésen. A Konferencia-liga playoff körében mérik össze tudásukat az ETO Parkban, majd egy héttel később Bécsben lesz a visszavágó. 

ETO
Az ETO a svéd AIK testén át is jutott el a playoffba.

Akad egy magyar futballista, aki mindkét klubban letette a névjegyét. Ikonikus alakja volt az ETO FC-nek, itt indult a pályafutása, innen lett először válogatott, majd két évet töltött a bécsi zöld-fehéreknél is, ahol osztrák bajnoki címet szerzett és szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében.

Korsós György napjainkban Győrben él, őt kérdeztük az ETO-Rapid párharc előtt.

"Játékosként három meghatározó klub volt az életemben, ezek közül kettő játszik most egymás ellen. Az ETO-ban nevelkedtem, itt mutatkoztam be az NB I-ben. Öt és fél évet töltöttem az első csapatnál, amikor elvitt a fénykorát élő Sturm Graz - mondja Korsós György. - Onnan szép sikerek után szerződtem a Rapid Wienbe, ahol 2004-2006 között szerepeltem. Amikor ehhez a csapathoz jöttem, azt reméltem, bajnokok leszünk és bejutunk a Bajnokok Ligájába. Nem is csalódtam, mind a két célt elértem a Rapiddal. A BL-főtáblára jutásért a Lokomotív Moszkvával játszottunk és idegenbeli győzelemmel jutottunk tovább. A csoportban aztán már nem ment jól a játék a csapatnak, mondhatnám úgy is, érvényesült a papírforma."

Korsós György a Rapid mezében.

Másfél év múltán új edző érkezett a Rapidhoz Georg Zelhoffer személyében.

"Az új edző felforgatott mindent, a lejáró szerződésű játékosokra, így rám sem számított. Keveset játszottam nála, pedig előtte alapembere voltam a csapatnak. Ezzel készítette elő a terepet az általa kiszemelt játékosoknak. Ennek ellenére nagyon kellemes emlékekkel gondolok a Rapidnál eltöltött két évre. A klubnál napjainkban is a legnagyobb tisztelettel viseltetnek irántam. A jelenlegi ügyvezető és a sportigazgató a játékostársam volt, a kommunikációs vezető pedig az én időmben is ebben a beosztásban dolgozott."

A magyar mezőnyjátékosok között a BL-szereplések számát tekintve rekorder Korsós György megemeli a kalapját az ETO teljesítménye előtt.

"Hatalmas utat tett meg az ETO másfél év alatt. Az NB II-ból indulva, remek tavaszi szereplést követően immár európai kupában szerepelhet. Nagyon egyben van a csapat, látványos támadójátékot játszik. Borbély Balázs remekeül összerakta a keretet. Sebők Zsoltival, a kapusedzővel régóta jóban vagyok, barátok vagyunk. Ő is megerősítette, nemcsak a pályán van rend, hanem az öltözőben is. Balázs kézben tartja a soknemzeiségű öltözőt, pedig nincs könnyű dolga. Kint voltam az AIK elleni győztes mérkőzésen, és amikor hazaértem, a Dundee United kettő-nullra vezetett a Rapid ellen. Innen jött vissza az osztrák csapat és tizenegyesekkel ment tovább."

 Borbély Balázs remekeül összerakta a keretet.

A  párharcról azt mondja, nagyjából egyenlőek az esélyek, az első meccs eredménye fontos lehet a visszavágót illetően.

Az ETO-nak nehéz dolga lesz

"Az ETO eddig mindig idegenben kezdtett a selejtezőben. Ezeken a meccseken az első félidőben valamennyiszer hátrányba került, a második játékrészre már fölényben volt, hazai pályán pedig kétszer is megfordította a párharcot. Ezúttal más lesz a helyzet, hiszen Rapid ellen Győrben játssza az első meccset. A remek győri közönség tizenkettedik játékosként segítheti a csapatot, amelynek megnyugtató előnyt kellene szereznie a visszavágóra. A Rapidnak hihetetlenül jó szurkolótábora van, tapasztalatból mondom, Bécsben a fanatikusok előtt az ETO-nak nagyon nehéz dolga lesz. Mindkét csapat jó formában van, szerintem izgalmas párharcnak nézünk elébe."

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu