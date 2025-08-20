1 órája
Izgalmas párharcot vár az ETO és a Rapid egykori csillaga
Korsós György mindkét csapatban letette a névjegyét. Az ETO és a Rapid a Konferencia-liga playoff körében méri össze tudását.
Az ETO FC és a Rapid Wien két barátságos találkozó után ezen a héten csütörtökön először játszik egymás ellen tétmérkőzésen. A Konferencia-liga playoff körében mérik össze tudásukat az ETO Parkban, majd egy héttel később Bécsben lesz a visszavágó.
Akad egy magyar futballista, aki mindkét klubban letette a névjegyét. Ikonikus alakja volt az ETO FC-nek, itt indult a pályafutása, innen lett először válogatott, majd két évet töltött a bécsi zöld-fehéreknél is, ahol osztrák bajnoki címet szerzett és szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében.
Korsós György napjainkban Győrben él, őt kérdeztük az ETO-Rapid párharc előtt.
"Játékosként három meghatározó klub volt az életemben, ezek közül kettő játszik most egymás ellen. Az ETO-ban nevelkedtem, itt mutatkoztam be az NB I-ben. Öt és fél évet töltöttem az első csapatnál, amikor elvitt a fénykorát élő Sturm Graz - mondja Korsós György. - Onnan szép sikerek után szerződtem a Rapid Wienbe, ahol 2004-2006 között szerepeltem. Amikor ehhez a csapathoz jöttem, azt reméltem, bajnokok leszünk és bejutunk a Bajnokok Ligájába. Nem is csalódtam, mind a két célt elértem a Rapiddal. A BL-főtáblára jutásért a Lokomotív Moszkvával játszottunk és idegenbeli győzelemmel jutottunk tovább. A csoportban aztán már nem ment jól a játék a csapatnak, mondhatnám úgy is, érvényesült a papírforma."
Másfél év múltán új edző érkezett a Rapidhoz Georg Zelhoffer személyében.
"Az új edző felforgatott mindent, a lejáró szerződésű játékosokra, így rám sem számított. Keveset játszottam nála, pedig előtte alapembere voltam a csapatnak. Ezzel készítette elő a terepet az általa kiszemelt játékosoknak. Ennek ellenére nagyon kellemes emlékekkel gondolok a Rapidnál eltöltött két évre. A klubnál napjainkban is a legnagyobb tisztelettel viseltetnek irántam. A jelenlegi ügyvezető és a sportigazgató a játékostársam volt, a kommunikációs vezető pedig az én időmben is ebben a beosztásban dolgozott."
A magyar mezőnyjátékosok között a BL-szereplések számát tekintve rekorder Korsós György megemeli a kalapját az ETO teljesítménye előtt.
"Hatalmas utat tett meg az ETO másfél év alatt. Az NB II-ból indulva, remek tavaszi szereplést követően immár európai kupában szerepelhet. Nagyon egyben van a csapat, látványos támadójátékot játszik. Borbély Balázs remekeül összerakta a keretet. Sebők Zsoltival, a kapusedzővel régóta jóban vagyok, barátok vagyunk. Ő is megerősítette, nemcsak a pályán van rend, hanem az öltözőben is. Balázs kézben tartja a soknemzeiségű öltözőt, pedig nincs könnyű dolga. Kint voltam az AIK elleni győztes mérkőzésen, és amikor hazaértem, a Dundee United kettő-nullra vezetett a Rapid ellen. Innen jött vissza az osztrák csapat és tizenegyesekkel ment tovább."
A párharcról azt mondja, nagyjából egyenlőek az esélyek, az első meccs eredménye fontos lehet a visszavágót illetően.
Az ETO-nak nehéz dolga lesz
"Az ETO eddig mindig idegenben kezdtett a selejtezőben. Ezeken a meccseken az első félidőben valamennyiszer hátrányba került, a második játékrészre már fölényben volt, hazai pályán pedig kétszer is megfordította a párharcot. Ezúttal más lesz a helyzet, hiszen Rapid ellen Győrben játssza az első meccset. A remek győri közönség tizenkettedik játékosként segítheti a csapatot, amelynek megnyugtató előnyt kellene szereznie a visszavágóra. A Rapidnak hihetetlenül jó szurkolótábora van, tapasztalatból mondom, Bécsben a fanatikusok előtt az ETO-nak nagyon nehéz dolga lesz. Mindkét csapat jó formában van, szerintem izgalmas párharcnak nézünk elébe."