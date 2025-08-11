augusztus 11., hétfő

Konferencia-liga

1 órája

Minden hangra szükség lesz - együtt vonulnak az ETO FC szurkolói

Címkék#Konferencia-liga#Borbély Balázs#szimpatizáns#ETO FC#ETO Park

A svéd AIK labdarúgócsapata csütörtökön lép pályára Győrben. Az ETO FC ekkor játssza a visszavágót a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében, a szurkolók közös vonulásra invitálják a győri csapat támogatóit.

Kisalföld.hu

Közös szurkolásra buzdító felhívás jelent meg az ETO FC szervezett szurkolói csoportjának hivatalos Facebook-oldalán. A klub szimpatizánsai közös vonulással hangolnak a mérkőzésre: a Széchenyi téri találkozó után együtt sétálnak ki az ETO Parkba, hogy drukkolásukkal segítsék kedvenc csapatukat.

ETO FC szurkolók
Közös vonulásra invitálnak az ETO FC szurkolói
Fotó: Molcsányi Máté

A párharc még nyitott, az odavágó után Borbély Balázs együttese egygólos hátrányból várja a folytatást. A meccspár első felvonására szép számú, ETO-szimpatizánsokból álló csoport utazott az északi országba, melynek tagjai a helyszínen szembesültek a nemzetközileg is elismert stockholmi klub hatalmas szurkolótáborával. 

Mint írták:

Mind a lelátón, mind a pályán kemény harcra számíthatunk.

Az Egyetértés Torna Osztály tagjai a felhívásukban arra kérik a helyszínre érkező szurkolókat, mutassák meg, milyen erőt tudnak felvonultatni és mit jelent a városnak az ETO, mit jelent győrinek lenni. 

A szervezők arra kérnek mindenkit, a megszokott fekete helyett ezúttal fehérben érkezzen a Széchenyi térre augusztus 14-én, csütörtökön 16 órára. A mérkőzés 19 órakor kezdődik.

 

