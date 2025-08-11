Minden hangra szükség lesz - együtt vonulnak az ETO FC szurkolói

Közös szurkolásra buzdító felhívás jelent meg az ETO FC szervezett szurkolói csoportjának hivatalos Facebook-oldalán. A klub szimpatizánsai közös vonulással hangolnak a mérkőzésre: a Széchenyi téri találkozó után együtt sétálnak ki az ETO Parkba, hogy drukkolásukkal segítsék kedvenc csapatukat.

Közös vonulásra invitálnak az ETO FC szurkolói

Fotó: Molcsányi Máté

A párharc még nyitott, az odavágó után Borbély Balázs együttese egygólos hátrányból várja a folytatást. A meccspár első felvonására szép számú, ETO-szimpatizánsokból álló csoport utazott az északi országba, melynek tagjai a helyszínen szembesültek a nemzetközileg is elismert stockholmi klub hatalmas szurkolótáborával.

Mint írták:

Mind a lelátón, mind a pályán kemény harcra számíthatunk.

Az Egyetértés Torna Osztály tagjai a felhívásukban arra kérik a helyszínre érkező szurkolókat, mutassák meg, milyen erőt tudnak felvonultatni és mit jelent a városnak az ETO, mit jelent győrinek lenni.

A szervezők arra kérnek mindenkit, a megszokott fekete helyett ezúttal fehérben érkezzen a Széchenyi térre augusztus 14-én, csütörtökön 16 órára. A mérkőzés 19 órakor kezdődik.