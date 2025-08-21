Győrben együtt vonulnak a győri szurkolók, Bécsbe különvonattal utaznak az ETO FC szimpatizánsai

Az ETO FC szervezett szurkolói csoportja, az Egyetértés Torna Osztály felhívására 16 órára a Széchenyi térre várják a feketébe öltözött drukkereket.

Az ETO FC szurkolói különvonattal utaznak a bécsi visszavágóra.

Fotó: Csapó Balázs

Ők az előző heti összecsapáshoz hasonlóan, rendőri kísérettel fogják megközelíteni az ETO Parkot. A győri klub által közzétett információk szerint a rendőrség teljes szélességében lezárja a Nagysándor József utca Stadion utca és a Tóth László utcai körforgalom közötti szakaszát. A lezárt területre csak a rendőrségi záráson beléptetett járművek hajthatnak be.

A stadion hotel felőli lépcsője zárva lesz, a promenádra az északi oldalon (a jegypénztár felől) vagy az élményközponton keresztül lehet feljutni.

A visszavágóra az ETO FC értékesíti a jegyeket

Előzetes információink szerint a jövő heti, bécsi visszavágóra a klub 1800 darab jegyet vesz át a Rapid Wien-től, ezeket előre láthatólag szombaton kezdik el értékesíteni. A vásárláskor a szervezett utazásra jelentkezők előnyt fognak élvezni.

Vonattal Bécsbe

Az Egyetértés Torna Osztály szervezett csoportja augusztus 28-án különvonattal utazik a Konferencia-liga rájátszáskörének visszavágójára. A szurkolókat aznap 13 órára várják győri vasútállomásra, a kocsik várhatóan 13.30-kor hagyják el a pályaudvart. A célállomás a hütterdorfi vasútállomás lesz, ahonnan nagyjából negyedórás sétával elérhető a központi gyülekezőhely. A szurkolókat a Linzer Strassen lévő Dell'Amore-hoz várják, innen együtt vonulnak a stadionhoz.

Az autóval és busszal érkezők számára az IQ Gas Station-t jelölték meg találkozási pontként, a bécsi Gadnergasse-n található benzinkútról fogják kísérni a rendőrök az ETO szimpatizánsait.

A szervezett vonatos utazásra augusztus 21-én, csütörtökön éjfélig lehet jelentkezni a [email protected] címen.