1 órája

Így vonultak az ETO FC szurkolói a Rapid Wien elleni meccs előtt – galéria, videó

Csütörtökön 19 órakor rendeznek labdarúgó Konferencia-liga-mérkőzést Győrben. Az ETO FC a főtábláért vívott utolsó párharc első felvonásán az osztrák Rapid Wient fogadja az ETO Parkban.

Kisalföld.hu

Ismét együtt vonultak az ETO FC szurkolói az osztrák Rapid Wien elleni Konferencia-liga-mérkőzésre.

ETO FC
Az ETO FC szurkolói együtt vonultak a találkozóra.
Fotó: Molcsányi Máté

A találkozó csütörtök 19 órakor kezdődik az ETO Parkban, de online is nyomon követhető az oldalunkon. 

Így vonultak az ETO-szurkolók a Rapid Wien elleni meccs előtt

Fotók: Molcsányi Máté

