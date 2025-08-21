kisalfold.hu videó
Így vonultak az ETO FC szurkolói a Rapid Wien elleni meccs előtt – galéria, videó
Csütörtökön 19 órakor rendeznek labdarúgó Konferencia-liga-mérkőzést Győrben. Az ETO FC a főtábláért vívott utolsó párharc első felvonásán az osztrák Rapid Wient fogadja az ETO Parkban.
Ismét együtt vonultak az ETO FC szurkolói az osztrák Rapid Wien elleni Konferencia-liga-mérkőzésre.
A találkozó csütörtök 19 órakor kezdődik az ETO Parkban, de online is nyomon követhető az oldalunkon.
Így vonultak az ETO-szurkolók a Rapid Wien elleni meccs előttFotók: Molcsányi Máté
