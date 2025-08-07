augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

2 órája

Nem akadály a távolság, az ETO FC szurkolói Svédországba is elutaztak

Címkék#Konferencia-liga#Kisvárda#Zalaegerszegi TE#selejtezőmérkőzés#Svédország#ETO FC

Időt, energiát és pénzt

Kisalföld.hu

Az előző évadban még OTP Bank Liga néven futó NB I-es sorozat végén a Fehérvári FC (ma már Videoton FC Fehérvár) és a Kecskeméti TE gyűjtötte a legkevesebb pontot, így az ETO FC riválisai búcsúztak az élvonaltól. A helyüket 2025/2026-os idényben a Kisvárda és a Kazincbarcika foglalta el, ami óriási lehetőség a két keleti együttes számára, de az átrendeződés azzal is jár, hogy a fővárosi blokk mellett a klubok nagyobb része Kelet-Magyarországra koncentrálódott. 

Idegenben is az ETO FC mellett. A szurkolók paksi utazása még rövidnek számít az idényben.
Fotó: Mediaworks

Az M4 Sport kiszámolta: a legtöbbet a Zalaegerszegi TE utazik, a második helyet a Kisvárda foglalja el, és az ETO FC is felfért a dobogóra. A kisalföldi együttesre az idényben 4129 kilométer megtétele vár. 

Az ETO FC szurkolói is utaznak

Nem szabad elfeledkezni azokról a hűséges szurkolókról sem, akik hétről hétre követik kedvenc csapatukat az idegenbeli mérkőzésekre. Ahogyan tér vissza az élet a győri lelátóra, úgy vállalkoznak egyre többen a hétvégi utazásokra is. Egyesek összefogásban, közös gépjárművel, mások pedig tömegközlekedéssel érkeznek a mérkőzések helyszínére.

Az ETO szimpatizánsai ráadásul idén a Konferencia-liga szereplésnek is örülhetnek, és akadt olyan lelkes csapat, amely egészen Örményországig ment azért, hogy kedvenceit a pályán láthassa. Erre a túrára mintegy 40 fő ment el, Svédországban viszont már 70-90 fő fogja a helyszínen buzdítani Borbély Balázs csapatát. A jereváni és a svédországi utazással kapcsolatban készítettünk számítást a gyűjtőportálok kínálataival kalkulálva (ami lehet olcsóbb a közvetlen foglalásokkal), kiderült: sem időben, sem pénzben nem kevés az, amit a legelszántabbak áldoznak azért, hogy hangjukkal segítsék a zöld-fehéreket.

Az összetartó közösség egyik tagjától megtudtuk, hogy a stockholmi belvárosban gyülekeznek, onnan vonulnak a Strawberry Arénába.

Ha jön az eredmény, jönnek a szurkolók

- véli a zöld-fehérek egyik rajongója, aki a Pjunik Jerevan elleni mérkőzést is a helyszínről kísérte figyelemmel. Az ETO-szimpatizáns azt is elárulta: bizakodóak az esti mérkőzés eredményét illetően. 

Az AIK - ETO FC összecsapás csütörtökön 19 órakor kezdődik, a mérkőzést az M4 Sport közvetíti. 

 

