Szurkolók

41 perce

Gólokkal hálálnák meg szurkolóik támogatását az ETO FC labdarúgói - galéria

Címkék#Konferencia-liga#Rapid Wien#szurkolók#ETO FC

Egész csapatnyi szurkoló verődött össze a győri belvárosban kedden délután. A Széchenyi térre várták az ETO FC játékosait, velük találkozhattak a zöld-fehérek drukkerei.

Venesz Klaudia

Az ETO FC szimpatizánsai várakozás közben a nekik kikészített táblára írhatták fel a csapatnak szánt üzeneteiket. A labdarúgókra ráfér a biztatás, ugyanis a Konferencia-liga rájátszáskörében kemény ellenféllel, a Rapid Wiennel mérkőznek meg. A párharc első felvonását Győrben rendezik csütörtökön telt házas stadionban, egy héttel később pedig Borbély Balázsék utaznak az osztrák fővárosba a visszavágóra.

ETO FC
Az ETO FC szurkolója beszerezte az aláírásokat és a közös fotók is elkészültek.
Fotó: Csapó Balázs

A klub egyre inkább figyel a drukkerekkel való közvetlen kapcsolódásra, az ilyen alkalmakkal is igyekeznek meghálálni a támogatásukat. A zöld-fehérek kiválóan zárták az előző idényt és az új évad is jól indult számukra, az eredmények pedig megmutatkoznak az állandó követőik egyre növekvő számában.

 

Az ETO FC játékosaival találkozhattak a szurkolók

Kedden kora délután az ETO játékosai érkeztek Győr barokk főterére:

  • Jovan Zivkovic,
  • Miljan Krpic,
  • Tóth Rajmund,
  • Bánáti Kevin
  • és Huszár Marcell

sétált a csapat szimpatizánsai közé. A focisták fáradhatatlanul osztották az aláírásokat és mosolyogva álltak be a szurkolókkal közös fotókra.

Huszár Marcell, Tóth Rajmund és Bánáti Kevin számára fontos a kapcsolat a szurkolókkal. 
Fotó: Csapó Balázs

Ismerem a játékosokat. Néhány újonc csatlakozott a Rapidhoz ezen a nyáron és új edzőt is kaptak. Erős csapat, de talán tudunk tenni valamit annak érdekében, hogy megnyerjük a meccset

- vélekedett Jovan Zivkovic. Az ETO 19 éves támadója a Rapid saját nevelésű játékosa, így jól ismeri korábbi csapatának játékstílusát.

Miljan Krpic egyetértett a csapattársával abban, hogy valóban kemény ellenféllel néznek farkasszemet a párharc során.

„Remélem, hogy a szurkolók segítenek minket, sokan lesznek a stadionban. Ők plusz motivációt adnak nekünk. Tudjuk, hogy Bécsbe is sokan követnek minket, úgy gondolom, jó esélyekkel vágunk bele a mérkőzésekbe. Hiszünk magunkban, hiszünk a céljainkban. Mérkőzésről mérkőzésre haladunk a Konferencia-ligában és próbálunk minden egyes meccset kiélvezni. Nincs rajtunk nyomás, azt csináljuk, amit szeretünk”

- emelte ki Krpic, aki úgy gondolja, minden esélyük megvan arra is, hogy a 2025/2026-os idényt újra a legjobbak között zárják.

„Nagyon egyben van most a csapat, flow-ban játszunk, kiváló edzőnk van. Ő a mentorunk”

- említette a védő, majd kitért Borbély Balázs 50. tétmérkőzésére az ETO színeiben.

„Reméljük, hogy a győzelmet és az edzőnket is egyszerre ünnepelhetjük, Az biztos, hogy gratulálni fogok neki.”

Tóth Rajmund bízik abban, hogy a befektetett munka megtérül:

Csütörtökön nagyon nehéz meccs vár ránk, de az alapján, ahogy eddig vettük az akadályokat, azt gondolom, a csapat most is készen áll a mérkőzésre. Nagyon várjuk és bizakodóak vagyunk

- fogalmazott Tóth Rajmund, aki külön kitért a szurkolókra.

„Régen jártam úgy ETO-meccsre, hogy nagyon kevés szurkoló volt kint és voltam telt házas mérkőzésen is. Van összehasonlításom azon a téren, hogy milyen az, amikor Győrben van foci és van szurkolótábor. Nagyon örülök annak, hogy meccsről meccsre többen vannak a stadionban. Fontos ez számunkra, és hiába hangzik közhelyesen, nagy segítséget jelentenek. Érezzük, hogy szeretnek bennünket, ezt szeretnénk meghálálni”

- zárta a labdarúgó.

Az ETO FC augusztus 21-én, csütörtökön 19 órától hazai pályán fogadja az SK Rapid Wien együttesét. A Konferencia-liga rájátszáskörének visszavágó mérkőzését egy héttel később, augusztus 28-án 19 órától játsszák Bécsben. 

ETO FC meet and greet: fontos a szurkolók támogatása

Fotók: Csapó Balázs

 

