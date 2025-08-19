Gólokkal hálálnák meg szurkolóik támogatását az ETO FC labdarúgói - galéria

Az ETO FC szimpatizánsai várakozás közben a nekik kikészített táblára írhatták fel a csapatnak szánt üzeneteiket. A labdarúgókra ráfér a biztatás, ugyanis a Konferencia-liga rájátszáskörében kemény ellenféllel, a Rapid Wiennel mérkőznek meg. A párharc első felvonását Győrben rendezik csütörtökön telt házas stadionban, egy héttel később pedig Borbély Balázsék utaznak az osztrák fővárosba a visszavágóra.

Az ETO FC szurkolója beszerezte az aláírásokat és a közös fotók is elkészültek.

Fotó: Csapó Balázs

A klub egyre inkább figyel a drukkerekkel való közvetlen kapcsolódásra, az ilyen alkalmakkal is igyekeznek meghálálni a támogatásukat. A zöld-fehérek kiválóan zárták az előző idényt és az új évad is jól indult számukra, az eredmények pedig megmutatkoznak az állandó követőik egyre növekvő számában.

Az ETO FC játékosaival találkozhattak a szurkolók

Kedden kora délután az ETO játékosai érkeztek Győr barokk főterére:

Jovan Zivkovic,

Miljan Krpic,

Tóth Rajmund,

Bánáti Kevin

és Huszár Marcell

sétált a csapat szimpatizánsai közé. A focisták fáradhatatlanul osztották az aláírásokat és mosolyogva álltak be a szurkolókkal közös fotókra.

Huszár Marcell, Tóth Rajmund és Bánáti Kevin számára fontos a kapcsolat a szurkolókkal.

Fotó: Csapó Balázs

Ismerem a játékosokat. Néhány újonc csatlakozott a Rapidhoz ezen a nyáron és új edzőt is kaptak. Erős csapat, de talán tudunk tenni valamit annak érdekében, hogy megnyerjük a meccset

- vélekedett Jovan Zivkovic. Az ETO 19 éves támadója a Rapid saját nevelésű játékosa, így jól ismeri korábbi csapatának játékstílusát.

Miljan Krpic egyetértett a csapattársával abban, hogy valóban kemény ellenféllel néznek farkasszemet a párharc során.

„Remélem, hogy a szurkolók segítenek minket, sokan lesznek a stadionban. Ők plusz motivációt adnak nekünk. Tudjuk, hogy Bécsbe is sokan követnek minket, úgy gondolom, jó esélyekkel vágunk bele a mérkőzésekbe. Hiszünk magunkban, hiszünk a céljainkban. Mérkőzésről mérkőzésre haladunk a Konferencia-ligában és próbálunk minden egyes meccset kiélvezni. Nincs rajtunk nyomás, azt csináljuk, amit szeretünk”

- emelte ki Krpic, aki úgy gondolja, minden esélyük megvan arra is, hogy a 2025/2026-os idényt újra a legjobbak között zárják.

„Nagyon egyben van most a csapat, flow-ban játszunk, kiváló edzőnk van. Ő a mentorunk”