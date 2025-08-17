augusztus 17., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Micsoda bombagól! Vitális mesterlövész módjára vette be az MTK kapuját - videó

Pályaválasztó jogot cseréltek a csapatok, így az Új Hidegkuti Nándor Stadionban játszott Borbély Balázs együttese. vasárnap Az ETO FC hatalmas önbizalommal lépett pályára a gólban gazdag találkozón, többek között Vitális Milán volt eredményes egy szépségdíjas szabadrúgással.

Az MTK ellen lépett pályára az ETO FC a Fizz Liga 4. fordulójában. A találkozón negyed óra után esett az első gól, Vitális Milán passzából Stefulj értékesített. 

Vitális ETO FC
Vitális Milán szerezte az ETO FC harmadik gólját, mértani pontossággal lőtt a léc alá. Fotó: Mediaworks

Az ETO FC játékosai gólzáporral sújtották az MTK-t

A következő 15 percben Krpic növelte az ETO találatainak számát, majd Molnár szépített. A 32. percben szabadrúgáshoz jutottak a zöld-fehérek, amelyet Vitális 25 méterről, mértani pontossággal rúgott a léc alá. 

Mutatjuk az M4 Sport felvételét:

A találkozón potyogtak a gólok, Benbouali és Piscsur is duplázott az MTK ellen, a találkozót 7-2-re nyerte Borbély Balázs gárdája.

 

