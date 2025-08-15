49 perce
Egy körre még alkalmas a győri stadion, az ETO itt fogadhatja a Rapidot
A Konferencia-liga selejtezőköreiben még alacsonyabbak az infrastruktúrával kapcsolatos követelmények, a csoportkörökben azonban már több szabálynak meg kell felelni. Az ETO FC csütörtökön kivívta a továbbjutást a rájátszáskörbe, utánajártunk, költöznie kell-e a csapatnak.
Az ETO FC a csütörtöki visszavágón 2-0-ra győzött a svéd AIK-val szemben, ezzel továbbjutott a Konferencia-liga rájátszáskörébe. A mérkőzést megelőző napokban a győri klub tette közzé: gomba telepedett meg a gyepen. Az UEFA küldöttsége úgy ítélte meg, hogy a pálya alkalmas a mérkőzés megtartására. A stadionkérdés ebben még nem merül ki, ugyanis a magasabb szintű meccseket magasabb besorolású létesítményekben lehet csak rendezni.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 2006 óta érvényes infrastruktúra szabályzata szerint négy kategóriába csoportosítják a stadionokat. A négyes, azaz legmagasabb szintű létesítmények minden fontos biztonsági és kényelmi szempontnak megfelelnek. A kritériumok között nemcsak a játéktér mérete szerepel, hanem a világítás erősségén kívül a közvetítőkocsik számára kialakított terület méretén át a VIP-parkolóhelyek számáig több olyan körülmény is, ami a szurkolókat és a média munkatársait is kiszolgálja.
A 2008-ban átadott ETO Park megfelelne a legmagasabb követelményeknek (például a minimum 1400 lux világítás minden irányban, az 500 VIP ülőhely, vagy a minimum 8000 férőhelyes nézőtér), ám a lezárt keleti lelátó miatt csak a kapacitás felét tudják kihasználni. Emiatt az eredetileg 15.600 férőhelyes ETO Parkot csak 7500 főre tudták engedélyeztetni, így azonban a 3-as kategória követelményeinek felel meg. Sőt: a kettes kategóriától felfelé már az állóhelyeket sem engedélyezik, így fordulhatott elő, hogy a svéd AIK a partnereknek fenntartott részeken és a hazai lelátó egy szektorában kapott helyeket.
Magyarországon jelenleg hat stadion UEFA 4-es kategóriájú:
- a budapesti Groupama Aréna (22.122 néző)
- a Puskás Aréna (67.000 néző)
- a debreceni Nagyerdei Stadion (20.340 néző)
- a szombathelyi Haladás Sportkomplexum (8903 néző)
- a szegedi Szent Gellért Fórum (8256 néző)
- a székesfehérvári Sóstói Stadion (14.200 néző)
Ezekben a létesítményekben a világítási rendszerek, a média-infrastrukturális jellemzők és a férőhelyek megfelelőek a nemzetközi mérkőzések megrendezéséhez.
Az ETO FC a rájátszásban hazai pályán maradhat
Az UEFA szabályzata pontosan fogalmaz a különböző szintű nemzetközi mérkőzések követelményeivel kapcsolatosan. Ebből kiderül, hogy a kvalifikáció során az első és második selejtezőkörben legalább a 2-es kategória szükséges, a harmadik selejtezőkör és a rájátszás esetében pedig a 3-as kategóriájú létesítményekben lehet mérkőzést rendezni. Magyarul: ha az AIK ellen hazai pályán játszhatott az ETO FC a harmadik selejtezőkörben, a Konferencia-liga rájátszáskörében is megtartható az ETO Parkban a mérkőzés.
A győri klub mindent megtesz annak érdekében, hogy augusztus 21-én ideálisabb körülmények között tudják fogadni a Rapid Wien együttesét. A csütörtöki mérkőzésen meggyűlt a baja a rövid passzokat előnyben részesítő ETO-nak és azt is jól lehetett látni, hogy a gyepszőnyeg gombás fertőzése nem csak esztétikai probléma. A játékteret folyamatosan kezelik és a vasárnapi NB I-es mérkőzés pályaválasztó jogát is megcserélte az ETO és az MTK, így a gyep egy hetet "pihenhet". A klub tájékoztatása szerint a szeptemberi válogatott szünetben tudnak komolyabb munkálatokat, akár egy gyepcserét is elvégezni, a kérdés az, hogy mennyi idő után lehet újra használni a játékteret.
Ha Borbély Balázs gárdája sikerrel teljesíti a rájátszáskört, biztosan költöznie kell, hiszen a főtáblás mérkőzéseket már kizárólag 4-es kategóriába sorolt létesítményekben rendezhetik meg. Ebben az esetben valószínű, Szombathely lesz a következő helyszín.