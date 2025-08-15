Egy körre még alkalmas a győri stadion, az ETO itt fogadhatja a Rapidot

Az ETO FC a rájátszásban hazai pályán maradhat

Az UEFA szabályzata pontosan fogalmaz a különböző szintű nemzetközi mérkőzések követelményeivel kapcsolatosan. Ebből kiderül, hogy a kvalifikáció során az első és második selejtezőkörben legalább a 2-es kategória szükséges, a harmadik selejtezőkör és a rájátszás esetében pedig a 3-as kategóriájú létesítményekben lehet mérkőzést rendezni. Magyarul: ha az AIK ellen hazai pályán játszhatott az ETO FC a harmadik selejtezőkörben, a Konferencia-liga rájátszáskörében is megtartható az ETO Parkban a mérkőzés.

A győri klub mindent megtesz annak érdekében, hogy augusztus 21-én ideálisabb körülmények között tudják fogadni a Rapid Wien együttesét. A csütörtöki mérkőzésen meggyűlt a baja a rövid passzokat előnyben részesítő ETO-nak és azt is jól lehetett látni, hogy a gyepszőnyeg gombás fertőzése nem csak esztétikai probléma. A játékteret folyamatosan kezelik és a vasárnapi NB I-es mérkőzés pályaválasztó jogát is megcserélte az ETO és az MTK, így a gyep egy hetet "pihenhet". A klub tájékoztatása szerint a szeptemberi válogatott szünetben tudnak komolyabb munkálatokat, akár egy gyepcserét is elvégezni, a kérdés az, hogy mennyi idő után lehet újra használni a játékteret.

Ha Borbély Balázs gárdája sikerrel teljesíti a rájátszáskört, biztosan költöznie kell, hiszen a főtáblás mérkőzéseket már kizárólag 4-es kategóriába sorolt létesítményekben rendezhetik meg. Ebben az esetben valószínű, Szombathely lesz a következő helyszín.