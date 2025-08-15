augusztus 15., péntek

Mária névnap

33°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Konferencia-liga

49 perce

Egy körre még alkalmas a győri stadion, az ETO itt fogadhatja a Rapidot

Címkék#Győr#Konferencia-liga#Rapid Wien#ETO park#UEFA#infrastruktúra#stadion

A Konferencia-liga selejtezőköreiben még alacsonyabbak az infrastruktúrával kapcsolatos követelmények, a csoportkörökben azonban már több szabálynak meg kell felelni. Az ETO FC csütörtökön kivívta a továbbjutást a rájátszáskörbe, utánajártunk, költöznie kell-e a csapatnak.

Venesz Klaudia

Az ETO FC a csütörtöki visszavágón 2-0-ra győzött a svéd AIK-val szemben, ezzel továbbjutott a Konferencia-liga rájátszáskörébe. A mérkőzést megelőző napokban a győri klub tette közzé: gomba telepedett meg a gyepen. Az UEFA küldöttsége úgy ítélte meg, hogy a pálya alkalmas a mérkőzés megtartására. A stadionkérdés ebben még nem merül ki, ugyanis a magasabb szintű meccseket magasabb besorolású létesítményekben lehet csak rendezni.

ETO FC
Jó hír a szurkolóknak: a rájátszáskörben maradhat a saját stadionjában az ETO FC. Fotó: Csapó Balázs

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 2006 óta érvényes infrastruktúra szabályzata szerint négy kategóriába csoportosítják a stadionokat. A négyes, azaz legmagasabb szintű létesítmények minden fontos biztonsági és kényelmi szempontnak megfelelnek. A kritériumok között nemcsak a játéktér mérete szerepel, hanem a világítás erősségén kívül a közvetítőkocsik számára kialakított terület méretén át a VIP-parkolóhelyek számáig több olyan körülmény is, ami a szurkolókat és a média munkatársait is kiszolgálja.  

A 2008-ban átadott ETO Park megfelelne a legmagasabb követelményeknek (például a minimum 1400 lux világítás minden irányban, az 500 VIP ülőhely, vagy a minimum 8000 férőhelyes nézőtér), ám a lezárt keleti lelátó miatt csak a kapacitás felét tudják kihasználni. Emiatt az eredetileg 15.600 férőhelyes ETO Parkot csak 7500 főre tudták engedélyeztetni, így azonban a 3-as kategória követelményeinek felel meg. Sőt: a kettes kategóriától felfelé már az állóhelyeket sem engedélyezik, így fordulhatott elő, hogy a svéd AIK a partnereknek fenntartott részeken és a hazai lelátó egy szektorában kapott helyeket. 

A svédek a partnereknek fenntartott ülőhelyeken szurkolhattak csapatuknak. Fotó: Csapó Balázs

Magyarországon jelenleg hat stadion UEFA 4-es kategóriájú:

  • a budapesti Groupama Aréna (22.122 néző)
  • a Puskás Aréna (67.000 néző)
  • a debreceni Nagyerdei Stadion (20.340 néző)
  • a szombathelyi Haladás Sportkomplexum (8903 néző)
  • a szegedi Szent Gellért Fórum (8256 néző)
  • a székesfehérvári Sóstói Stadion (14.200 néző)

Ezekben a létesítményekben a világítási rendszerek, a média-infrastrukturális jellemzők és a férőhelyek megfelelőek a nemzetközi mérkőzések megrendezéséhez. 

Az ETO FC a rájátszásban hazai pályán maradhat

Az UEFA szabályzata pontosan fogalmaz a különböző szintű nemzetközi mérkőzések követelményeivel kapcsolatosan. Ebből kiderül, hogy a kvalifikáció során az első és második selejtezőkörben legalább a 2-es kategória szükséges, a harmadik selejtezőkör és a rájátszás esetében pedig a 3-as kategóriájú létesítményekben lehet mérkőzést rendezni. Magyarul: ha az AIK ellen hazai pályán játszhatott az ETO FC a harmadik selejtezőkörben, a Konferencia-liga rájátszáskörében is megtartható az ETO Parkban a mérkőzés. 

A győri klub mindent megtesz annak érdekében, hogy augusztus 21-én ideálisabb körülmények között tudják fogadni a Rapid Wien együttesét. A csütörtöki mérkőzésen meggyűlt a baja a rövid passzokat előnyben részesítő ETO-nak és azt is jól lehetett látni, hogy a gyepszőnyeg gombás fertőzése nem csak esztétikai probléma. A játékteret folyamatosan kezelik és a vasárnapi NB I-es mérkőzés pályaválasztó jogát is megcserélte az ETO és az MTK, így a gyep egy hetet "pihenhet". A klub tájékoztatása szerint a szeptemberi válogatott szünetben tudnak komolyabb munkálatokat, akár egy gyepcserét is elvégezni, a kérdés az, hogy mennyi idő után lehet újra használni a játékteret. 

Ha Borbély Balázs gárdája sikerrel teljesíti a rájátszáskört, biztosan költöznie kell, hiszen a főtáblás mérkőzéseket már kizárólag 4-es kategóriába sorolt létesítményekben rendezhetik meg. Ebben az esetben valószínű, Szombathely lesz a következő helyszín.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu