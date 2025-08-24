Győzelemmel kezdték az idényt a női labdarúgók

Hazai pályán, győzelemmel kezdte meg az ETO FC női együttese a 2025/2026-os idényt. A vendég a kétszeres magyar bajnok és háromszoros Magyar Kupa-győztes szombathelyi Viktoria FC volt.

Süle Dóra találata döntötte el a Viktória FC elleni mérkőzést.

Forrás: Facebook/ETO FC

ETO FC–Viktoria FC 1–0 (0–0)

Győr, ETO Park, Simple Női Liga, 1. forduló. V.: Kovács F.

ETO FC: Borok – Thalita, Csuhai, Savanya (Abambila, 50.), Süle, Matos, Vida (Topalov, 80.), Kocsán, Öreg, Sali, Kovács L. Vezetőedző: Székely Tibor.

Viktoria FC: Schvirján – Urbán, Varró, Hécz, Kovács V., Pintér T., Nagy D., Czakó (Csanádi, 55.), Petrovics (Csejtei, 66.), Csizmadia (Kiss-Lantos, 46.), Németh M. (Novák, 46.). Vezetőedző: Hérincsné Markó Edina.

Gsz.: Süle (77.).

Eseménytelen első félidő után a 77. percben Süle Dóra látványos, ollózós góljával szerezte meg a három pontot érő találatot a szombathelyi együttessel szemben.

Székely Tibor vezetőedző a csapat új igazolásainak is lehetőséget adott: a brazil Thalita Silvát és Joseline Matost, valamint a korábban a Honvédban futballozó Csuhait is a kezdőbe nevezte. A pénteki évadindító sajtótájékoztatón a szakember rámutatott: csapata még mindig átalakulóban van, emiatt szeretné a szurkolók türelmét kérni. A klubhoz a jövő héten újabb két játékos érkezik, ezt már Kozma Máté, a női szakág vezetője jelentette be.

Az ETO a következő fordulóban a Budaörs vendégeként lép pályára augusztus 30-án, a mérkőzés 17.30-kor kezdődik.