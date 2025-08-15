Győrben fogadhatja az ETO a Rapidot, szombattól lehet jegyet vásárolni

Az ETO FC hivatalos közleményben tudatta: a Konferencia-liga következő körében az UEFA szabályai szerint hazai pályán, az ETO Parkban fogadhatja ellenfelét.

Hivatalos: hazai pályán kezdheti az ETO FC a Rapid Wien elleni párharcot.

Fotó: Csapó Balázs

A bérletesek élhetnek az elővásárlási lehetőségükkel, így a törzsszurkolók szombaton és vasárnap már biztosíthatják a helyüket az odavágóra. A meccsjegyeket hétfőtől árusítják az online rendszerben.

Elsőként az ETO FC bérletesei juthatnak jegyhez

A 2025/2026-os idény bérletesei szombaton és vasárnap 9 és 17 óra között tudják megvenni belépőiket a stadion hazai és vendég jegypénztáraiban, ekkor még csak személyesen lesz lehetőség vásárolni. A szabad jegyértékesítés augusztus 18-án kezdődik.

A klub felhívta a jegyvásárlók figyelmét arra, hogy a Konferencia Liga kiemelt besorolású, így a szurkolóknak szükséges megadniuk a nevüket és születési adataikat.

Borbély Balázsék utoljára tudják kihasználni a Konferencia-ligában a hazai pálya előnyét, amennyiben továbbjutnak, költözniük kell az UEFA szabályzata szerint.