Konferencia-liga

30 perce

Győrben fogadhatja az ETO a Rapidot, szombattól lehet jegyet vásárolni

Címkék#Konferencia-liga#Rapid Wien#közlemény#UEFA#ETO FC#stadion

A Konferencia-liga rájátszáskörében a Rapid Wiennel játszik Borbély Balázs együttese. A párharc első mérkőzését az ETO FC stadionjában rendezik, szombaton indul a jegyértékesítés.

Kisalföld.hu

Az ETO FC hivatalos közleményben tudatta: a Konferencia-liga következő körében az UEFA szabályai szerint hazai pályán, az ETO Parkban fogadhatja ellenfelét. 

ETO FC
Hivatalos: hazai pályán kezdheti az ETO FC a Rapid Wien elleni párharcot.
Fotó: Csapó Balázs

A bérletesek élhetnek az elővásárlási lehetőségükkel, így a törzsszurkolók szombaton és vasárnap már biztosíthatják a helyüket az odavágóra. A meccsjegyeket hétfőtől árusítják az online rendszerben.

Elsőként az ETO FC bérletesei juthatnak jegyhez

A 2025/2026-os idény bérletesei szombaton és vasárnap 9 és 17 óra között tudják megvenni belépőiket a stadion hazai és vendég jegypénztáraiban, ekkor még csak személyesen lesz lehetőség vásárolni. A szabad jegyértékesítés augusztus 18-án kezdődik.

A klub felhívta a jegyvásárlók figyelmét arra, hogy a Konferencia Liga kiemelt besorolású, így a szurkolóknak szükséges megadniuk a nevüket és születési adataikat. 

Borbély Balázsék utoljára tudják kihasználni a Konferencia-ligában a hazai pálya előnyét, amennyiben továbbjutnak, költözniük kell az UEFA szabályzata szerint.

 

