ETO FC-Rapid Wien 2-1 - galéria
UEFA Konferencia-liga, rájátszás, 1. mérkőzés
ETO FC - SK Rapid Wien 2-1 (0-0)
Győr, ETO Park. Játékvezető: Igor Sztojcsevszi (Vjolcsa Izeiri, Filip Ickovszki) - északmacedónok
ETO: Petrás - Vladoiu, Csinger, Krpics (Abrahamsson, 56.), Stefulj - Vitális, Ouro (Tóth R., 80.), Anton - Gavrics (Huszár, 89.), Benbouali, Bumba (Piscsur, 89.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Rapid Wien: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn - Schaub (Wurmbrad, a szünetben), Grgic (Seidl, 71.), Amane, Dahl (Radulovic, 83.) - Kara (Mbuyi, a szünetben), Antiste. Vezetőedző: Peter Stöger
Gólszerző: Gavrics (46. és 82.), ill. Wurmbrand (61.)
ETO FC–Rapid Wien Konferencia-liga-mérkőzésFotók: Molcsányi Máté
PERCRŐL PERCRE
90+5. perc: Vége a mérkőzésnek. Hazai pályán 2-1-re legyőzte a Rapidot az ETO, így előnyből várhatják a győriek az augusztus 28-i visszavágót. Köszönjük a figyelmüket!
90+4. perc: Seidl kap sárgát. Csúnyán felrúgta Vitálist.
90+3. perc: Radulovic íveli a labdát a kapu tetejére.
90+1. perc: Négy perc a ráadás a meccs végén.
89. perc: Két olyan játékos érkezik a győri csapatba, aki az MTK ellen gólt lőtt. Bumbát Piscsur, Gavricsot Huszár váltja.
83. perc: Radulovic áll be Dahl helyére.
82. perc: GÓÓÓL! Gavrics kap labdát Antontól a kaptól 24 méterre. Senki nem lép ki az első gól szerzőjére, másodjára is betalál, ezúttal a jobb felsőbe. 2-1
80. perc: Cserél az ETO: Tóth Rajmund váltja Samsindin Ourót.
80. perc: Bolla szabadrúgását Petrás üti szögletre.
76. perc: Dahl rántja vissza Ourót a mezénél fogva. Kijár a sárga lap a bécsi játékosnak.
71. perc: Grgic helyére Seidl áll be a vendégeknél.
61. perc: GÓÓÓL! Egyenlít a Rapid: Wurmbrand lép ki a leshatáron, majd éles szögből, jobbról a hosszú sarokba lő. Petrás beleér, de nem tud védeni. 1-1
58. perc: Sorra végzi el a szögleteket a Rapid. A legutóbbi nagyon veszélyes: Raux-Yao fejesét védi Petrás, a kipattanót Mbuyi fejeli kapura, ezt Petrás fejjel védi.
56. perc: Krpics megsérül, így nem tudja folytatni a meccset. Abrahamsson érkezik a pályára.
53. perc: Vitális 20 méteres lövését Hedl védi.
52. perc: 8055 a nézőszám.
49. perc: Vendég szöglet a bal oldalról: Bolla beívelését Cvetkovic fejeli a hosszú kapura. Petrás szögletre tudja ütni a labdát.
47. perc: Antiste 16 méteres, pattogós lövése pár centivel megy el Petrás kapuja mellett.
46. perc: GÓÓÓL! Ouro megiramodik a bal oldalon, középre lövi a labdát, ott Gavrics robban be, és hét méterről tisztán lő a léc alá. 1-0.
46. perc: Bécsi cserék: Schaub helyére Wurmbrand, Kara helyére Mbuyi állt be a szünetben.
45+1. perc: Vége az első félidőnek.
45. perc: Bumba passzolja balról a labdát a kapu előterébe egy felívelt szabadrúgás után, ahol Csinger érkezik, de sikerül kivágni előle egy Rapid-játékosnak.
42. perc: Ouro 20 méteres lövése lepattan egy vendég védőről, az ismétlés ezúttal is Vladoiué, aki ezúttal is kapu mellé lő.
39. perc: Bal oldali győri szöglet után a jobbról befejelt labdát Cvetkovic fejeli ki, aztán a kipattanót Vladoiu lövi kapu mellé.
35. perc: Amani 20 méterről jó két méterrel kapu mellé lő.
30. perc: Csinger teszi bele a fejét a bécsi beadásba, és ez így lesz veszélyes. Fél méterrel száll el a győri kapu fölött a labda.
28. perc: Bolla 17 méteres lövése elszáll Petrás kapuja fölött.
22. perc: Gavricsot lökik ki a labda alól Bolla bal oldali szöglete után. A játékvezető még azelőtt a sípjába fújt, hogy a labdát a kapuba fejelte volna Kara.
19. perc: Vladoiu ível jobbról a kapu elé. Kicsit lecsúszik a beadás, így viszont kapura veszélyesen csapódik lefelé. Hedlnek kell kiütnie végül a léc alól.
18. perc: Gavrics 22 méterről, laposan veszi célba a jobb alsót. Hedl leér a lövésre.
17. perc: Bolla passzol Antistéhez, aki éles szögből kapura lő. Petrás ezúttal is hárít.
10. perc: Csinger mellett Kara tud megindulni egy előre fejelt labdára, majd 9 méterről, balról lő. Petrás véd.
9. perc: Anton íveli a labdát a kapu elé, Benbouali 8 méterről fejeli kapu mellé.
6. perc: Megint egy győri szögletvariáció, ezúttal Gavricsnak gurítják vissza, az ő lövését blokkolja a bécsi védelem.
5. perc: Stefulj középről, 20 méterről nagy erővel lő kapura. Egy védőről pattan szögletre a labda.
4. perc: Anton jobb oldali szabadrúga után Bumba fejel kapu mellé.
1. perc: Piros mezben játszik a Rapid, zöld-fehérben az ETO. A meccset a hazaiak kezdik.
ELŐZETES
A Konferencia-liga rájátszáskörében a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató SK Rapid Wien lesz Borbély Balázsék ellenfele, az osztrák együttes a skót Dundee ellen harcolta ki a továbbjutást az előző körben. Az ETO FC-t ez a párharc választja el a Kl-főtáblától.
A nemzetközi mérkőzések esetében megszokott sajtótájékoztatót szerdán tartották Győrött.
Elsőként Bolla Bendegúz szólhatott anyanyelvén a sajtó képviselőihez:
„Nagyon vártam már ezt a meccset, azóta, hogy kiderült, hogy a győriekkel kerülhetünk össze. Próbálom nem túlreagálni. Megpróbáltunk felkészülni, nem lesz egyszerű mérkőzés. A győrieknek jó csapatuk van, nem véletlenül vannak itt a rájátszáskörben. Nem szeretnénk semmit sem elkapkodni, hiszen két mérkőzés vár ránk”
- osztotta meg a magyar válogatott játékos. A pálya állapota még mindig elkeserítő, ezt láthatták a szálloda ablakából, de Bolla úgy nyilatkozott: nem szeretnének ezzel foglalkozni, hiszen nem tudnak a körülményeken változtatni.
A Rapid Wien vezetőedzője, Peter Stöger 2021-ben a Ferencvárost irányította, és jelenlegi klubjának riválisa, az Austria Wien kispadján is ült. A tréner a 2025 áprilisában menesztett Robert Klausst váltotta a Rapid csapat élén.
„Nagyon örülök annak, hogy ismét Magyarországon lehetek. Rövid, de intenzív időszakot töltöttem a Ferencvárosnál, jó visszatérni. Egy jól támadó együttes ellen lépünk pályára, felkészítettem rá a csapatot, készen állunk a mérkőzésre.”
A tréner kifejtette: közvetlen összeköttetésben van a debreceni csapat védőjével, Maxi Hofmann-nal. Így nemcsak a videóelemzések segítették őt az ETO elleni felkészülésben, hanem a játékostól beszerzett információk is.
A második sajtótájékoztatón már az ETO FC képviselőié volt a szó
Borbély Balázs tisztában van azzal, hogy nagy tradíciókkal és nemzetközi szinten is hatalmas tapasztalattal rendelkező együttes ellen lépnek pályára.
Maximálisan tisztelem őket, de hiszek abban, hogy mi is képesek vagyunk egy ilyen kaliberű ellenféllel szemben is nyerni. Holnap itthon játsszuk az első mérkőzést, nem megszeppenve, lendületesen, tudatosan szeretnék futballozni. A célunk természetesen az, hogy olyan eredményt érjünk el, amely jó pozíciót teremt nekünk a visszavágóra
- összegzett a vezetőedző. Ezt követően arról is beszélt, hogyan készültek a Rapid ellen. Elmondta, hogy megpróbálták a lehető legtöbb aktuális információt összegyűjteni az ellenfelükről, de a Ferencvárosnál töltött időszakból fel tudja idézni Stöger filozófiáját. A tréner elárulta: változtatni fog a vasárnapi kezdőcsapaton és az ellenfél játékához igazítják a stratégiát úgy, hogy közben a saját stílusuknál maradnak.
Paul Anton, az ETO csapatkapitánya szerint minden meccs más, de a lényeg még mindig az, hogy bár már a rájátszás-körben vannak, élvezzék a játékot.
„Felkészültünk, holnap nagy tradíciókkal rendelkező csapat ellen lépünk pályára. Szeretnénk nyerni, nem félünk, de tudjuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés. Mindent megteszünk a siker érdekében, fókuszáltnak kell lennünk és minden lehetséges a Rapid ellen is”
- emlékeztetett, majd az MTK elleni elsöprő győzelemre is kitért. A labdarúgó úgy véli, ugyan nem tudnak minden héten ilyen nagy különbségű győzelmet bemutatni, most is a saját játékukat szeretnék játszani.
A Konferencia-liga rájátszáskörében az ETO FC az SK Rapid Wien együttesét fogadja, a mérkőzés augusztus 21-én 19 órakor kezdődik. A mérkőzést kisalfold.hu online közvetíti! A mérkőzést megtekinthetik az M4 csatornán is.