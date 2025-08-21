ETO FC-Rapid Wien 2-1 - galéria

PERCRŐL PERCRE

90+5. perc: Vége a mérkőzésnek. Hazai pályán 2-1-re legyőzte a Rapidot az ETO, így előnyből várhatják a győriek az augusztus 28-i visszavágót. Köszönjük a figyelmüket!

90+4. perc: Seidl kap sárgát. Csúnyán felrúgta Vitálist.

90+3. perc: Radulovic íveli a labdát a kapu tetejére.

90+1. perc: Négy perc a ráadás a meccs végén.

89. perc: Két olyan játékos érkezik a győri csapatba, aki az MTK ellen gólt lőtt. Bumbát Piscsur, Gavricsot Huszár váltja.

83. perc: Radulovic áll be Dahl helyére.

82. perc: GÓÓÓL! Gavrics kap labdát Antontól a kaptól 24 méterre. Senki nem lép ki az első gól szerzőjére, másodjára is betalál, ezúttal a jobb felsőbe. 2-1

80. perc: Cserél az ETO: Tóth Rajmund váltja Samsindin Ourót.

80. perc: Bolla szabadrúgását Petrás üti szögletre.

76. perc: Dahl rántja vissza Ourót a mezénél fogva. Kijár a sárga lap a bécsi játékosnak.

71. perc: Grgic helyére Seidl áll be a vendégeknél.

61. perc: GÓÓÓL! Egyenlít a Rapid: Wurmbrand lép ki a leshatáron, majd éles szögből, jobbról a hosszú sarokba lő. Petrás beleér, de nem tud védeni. 1-1

58. perc: Sorra végzi el a szögleteket a Rapid. A legutóbbi nagyon veszélyes: Raux-Yao fejesét védi Petrás, a kipattanót Mbuyi fejeli kapura, ezt Petrás fejjel védi.

56. perc: Krpics megsérül, így nem tudja folytatni a meccset. Abrahamsson érkezik a pályára.

53. perc: Vitális 20 méteres lövését Hedl védi.

52. perc: 8055 a nézőszám.