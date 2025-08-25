1 órája
Telt házas lesz a bécsi vendégszektor – galéria, videó
Óriási az érdeklődés a zöld-fehérek csütörtöki, bécsi mérkőzése iránt, amely a Konferencia-liga rájátszáskörének visszavágója lesz. Az ETO FC egygólos előnyből várja az SK Rapid Wien elleni összecsapást, és minden bizonnyal megtelik a vendégszektor, ahol 1800 győri szurkoló buzdíthatja a csapatot.
Az idei nemzetközi szereplések során eddig csak néhány tucatnyian kísérték el a gárdát, most azonban a közelség és a továbbjutás esélye példátlan futball-lázat indított el. A Rapid Wien teljes egészében az ETO FC-re bízta a vendégszektor jegyeinek értékesítését, amely hétfőn délben indult meg.
Már délelőtt hosszú sor alakult ki a győri stadion pénztára előtt, a legelszántabb drukkerek horgászszékben várakozva biztosították be helyüket. A kezdetben egyetlen munkaállomás hamar kevésnek bizonyult. A várakozás jó hangulatban telt, a drukkerek közül többen a csapat esélyeit latolgatták. A szurkolók többsége egyöntetűen úgy véli, hogy a csapat képes lesz megtartani előnyét és történelmi lépést tenni a főtábla felé. Kovács László, a Hajrá ETO Podcast házigazdája szerint biztató, hogy a győrieknek elegendő lehet egy döntetlen is.
Nézze meg videónkat:
„Talán még mindig a Rapid az esélyesebb, de mind abban bízunk, hogy sikerül ezt a meccset letudni és jöhet a csoportkör. Onnantól már könnyebb lesz az ETO dolga, hiszen nem olyan sűrű a program, nem lesz minden héten meccs és a terhelés is kisebb"
- véli Kovács László, aki Borbély Balázs vezetőedzőről is beszélt.
Nézze meg Gavric álomszép gólját – Ezzel a találattal verte az ETO a Rapidot
Az, hogy itt tart a csapat, nagyrészt Borbély Balázs érdeme, akit az egy évvel ezelőtti, kedvezőtlenebb időszakban is hagytak dolgozni.
– hangsúlyozta.
Az ETO szervezett szurkolói csoportja különvonattal érkezik majd Bécsbe, míg sokan autóval indulnak útnak. A legrégebbi drukkerek nosztalgiával beszélnek a jelenlegi időszakról, többen a Verebes-korszakhoz hasonlítják a mostani támadófocit.
„A Rapid nagyon erős, de egy döntetlen elég lehet. Ha kontrázni tudunk, mi kerülhetünk jobb helyzetbe”
– fogalmazott Váczi István, aki 47 éve, hétéves kora óta jár ETO-meccsekre.
„Nagyon jó foci volt akkor Győrben, úgy érzem, talán most újra az a korszak köszönt vissza. Úgy gondolom, egy iksszel jók vagyunk és mi jutunk tovább. A Rapid nagyon jó csapat, sokkal jobb, mint a Stockholm. De bízom benne, hogy a fiúk nagyon akarnak és ennek learathatjuk a gyümölcsét"
- zárta Váczi István.
Az ETO FC vezetőedzőjének több hiányzót kell pótolnia
Borbély Balázs vezetőedző számára azonban nem lesz egyszerű a keret összeállítása. Több kulcsemberre sem számíthat: Nfansu Njie augusztus elején sérült meg az Újpest ellen, Deian Boldor szintén harcképtelen, a legutóbbi bajnokin megsérülő Miljan Krpic játéka pedig erősen kérdéses.
A hiányzók ellenére a játékosok és a szurkolók közös hite változatlan: Bécsben kiharcolni a továbbjutást és hosszú idő után ismét csoportkörben szerepelni.
A csütörtök este 19 órakor kezdődő mérkőzés így nemcsak sporttörténeti lehetőség, hanem igazi futballünnep is lesz: közel kétezer győri drukker előtt dől el, hogy az ETO FC felkerülhet-e a Konferencia-liga főtáblájára.
A győri szurkolók minden bizonnyal megtöltik az Allianz Stadion vendégszektorátFotók: Molcsányi Máté