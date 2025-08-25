Telt házas lesz a bécsi vendégszektor – galéria, videó

Az idei nemzetközi szereplések során eddig csak néhány tucatnyian kísérték el a gárdát, most azonban a közelség és a továbbjutás esélye példátlan futball-lázat indított el. A Rapid Wien teljes egészében az ETO FC-re bízta a vendégszektor jegyeinek értékesítését, amely hétfőn délben indult meg.

Nagyon úgy tűnik, újra futball-láz van Győrben. Az ETO FC bécsi mérkőzésére rengetegen szerettek volna jegyet váltani.

Fotó: Molcsányi Máté

Már délelőtt hosszú sor alakult ki a győri stadion pénztára előtt, a legelszántabb drukkerek horgászszékben várakozva biztosították be helyüket. A kezdetben egyetlen munkaállomás hamar kevésnek bizonyult. A várakozás jó hangulatban telt, a drukkerek közül többen a csapat esélyeit latolgatták. A szurkolók többsége egyöntetűen úgy véli, hogy a csapat képes lesz megtartani előnyét és történelmi lépést tenni a főtábla felé. Kovács László, a Hajrá ETO Podcast házigazdája szerint biztató, hogy a győrieknek elegendő lehet egy döntetlen is.

Nézze meg videónkat:

„Talán még mindig a Rapid az esélyesebb, de mind abban bízunk, hogy sikerül ezt a meccset letudni és jöhet a csoportkör. Onnantól már könnyebb lesz az ETO dolga, hiszen nem olyan sűrű a program, nem lesz minden héten meccs és a terhelés is kisebb"

- véli Kovács László, aki Borbély Balázs vezetőedzőről is beszélt.