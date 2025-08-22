augusztus 22., péntek

Konferencia-liga

1 órája

Hétfőtől értékesíti az ETO FC a belépőket a bécsi visszavágóra

Hazai pályán 2-1-re tudott nyerni az ETO az SK Rapid Wien együttese ellen. A visszavágót jövő héten játsszák az osztrák klub otthonában, az Allianz Stadion vendégszektorába szóló belépőket az ETO FC értékesíti hétfőtől.

Kisalföld.hu

A Konferencia-liga rájátszáskörének első mérkőzésén hazai pályán legyőzte ellenfelét az ETO FC. A csapat történelmi mérkőzés előtt áll, a cél a főtáblára jutás, amitől egy mérkőzés választja el Borbély Balázs együttesét. 

ETO FC
Nehéz mérkőzés vár az ETO FC-re Bécsben. Minden szurkolóra szükség lesz, hétfőtől értékesítik a jegyeket.
Fotó: Molcsányi Máté

A győri klub előnyből várja a folytatást, amit augusztus 28-án rendeznek Bécsben, az SK Rapid Wien otthonában. 

Az ETO tájékoztatása szerint a visszavágóra érvényes belépőjegyeket augusztus 25-én, hétfőn kezdik el értékesíteni az ETO Stadion hazai jegypénztárában. A bécsi mérkőzésen a 6-os és 7-es szektorba várják a vendégszurkolókat. A jegyek korlátozott számban elérhetőek, így egy vásárló négy darab jegyet tud megvenni. A vásárláskor kötelező megadni a jegytulajdonos nevét, születési helyét és születési dátumát.

A jegypénztár nyitva tartását az ETO FC a hivatalos oldalán közzétette. 

Az ETO FC szurkolói különvonattal utaznak

A szurkolók ezúttal vonatos utazás szerveznek Ausztriába, erre még korlátozott számban várják a jelentkezéseket. 

 

