Hétfőtől értékesíti az ETO FC a belépőket a bécsi visszavágóra

A Konferencia-liga rájátszáskörének első mérkőzésén hazai pályán legyőzte ellenfelét az ETO FC. A csapat történelmi mérkőzés előtt áll, a cél a főtáblára jutás, amitől egy mérkőzés választja el Borbély Balázs együttesét.

Nehéz mérkőzés vár az ETO FC-re Bécsben. Minden szurkolóra szükség lesz, hétfőtől értékesítik a jegyeket.

Fotó: Molcsányi Máté

A győri klub előnyből várja a folytatást, amit augusztus 28-án rendeznek Bécsben, az SK Rapid Wien otthonában.

Az ETO tájékoztatása szerint a visszavágóra érvényes belépőjegyeket augusztus 25-én, hétfőn kezdik el értékesíteni az ETO Stadion hazai jegypénztárában. A bécsi mérkőzésen a 6-os és 7-es szektorba várják a vendégszurkolókat. A jegyek korlátozott számban elérhetőek, így egy vásárló négy darab jegyet tud megvenni. A vásárláskor kötelező megadni a jegytulajdonos nevét, születési helyét és születési dátumát.

A jegypénztár nyitva tartását az ETO FC a hivatalos oldalán közzétette.

Az ETO FC szurkolói különvonattal utaznak

A szurkolók ezúttal vonatos utazás szerveznek Ausztriába, erre még korlátozott számban várják a jelentkezéseket.