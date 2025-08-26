augusztus 26., kedd

Konferencia-liga

27 perce

Néhány óra alatt elkapkodták a jegyeket az ETO FC bécsi meccsére

Címkék#Konferencia-liga#Rapid Wien#vendégszektor#Allianz Stadion#ETO FC#ETO Park

Telt házas lesz az Allianz Stadion vendégszektora. Az ETO FC hétfőn kezdte el értékesíteni a csütörtöki, bécsi mérkőzésre szóló jegyeket. A későn érkezőknek már nem jutott belépő.

Kisalföld.hu

Az ETO FC a Konferencia-liga rájátszáskörének visszavágó mérkőzésére a Rapid Wien otthonába utazik. Az osztrák klub teljes egészében a győri egyesületre bízta a vendégszektorba szóló belépők értékesítését, ezeket hétfőn délben kezdte el árulni az ETO.

ETO FC
Hamar telt házat csináltak az ETO FC szurkolói 
Fotó: Molcsányi Máté

A hazai jegypénztár előtt már a délelőtti órákban nagy volt a forgalom, akadt, aki horgászszékben pihenve várta nyitást. Délre már az ETO Park parkolójáig állt a sor, a kezdetben egy munkaállomás hamar kevésnek bizonyult. 

A bécsi Allianz Stadion vendégszektorában csaknem kétezren férnek el, de ez is kevésnek bizonyult, ugyanis néhány óra alatt az összes belépő elkelt. Az ETO FC Facebook-oldalán többen jelezték: hiába álltak hosszú órákon át sorba, már nem tudtak jegyet vásárolni. 

Az ETO FC szurkolói a hazai szektorokba váltanak jegyet

A hozzászólók közül többen inkább a Rapid Wien jegyértékesítő felületén vettek a vendégszektor mellé szóló belépőt, elkerülve ezzel a hosszas sorban állást. 

A csütörtökön 19 órakor kezdődő mérkőzésen hatalmas csatározás várható, hiszen ez lesz a Konferencia-liga főtáblája előtti utolsó rosta. 

