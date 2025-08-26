27 perce
Néhány óra alatt elkapkodták a jegyeket az ETO FC bécsi meccsére
Telt házas lesz az Allianz Stadion vendégszektora. Az ETO FC hétfőn kezdte el értékesíteni a csütörtöki, bécsi mérkőzésre szóló jegyeket. A későn érkezőknek már nem jutott belépő.
Az ETO FC a Konferencia-liga rájátszáskörének visszavágó mérkőzésére a Rapid Wien otthonába utazik. Az osztrák klub teljes egészében a győri egyesületre bízta a vendégszektorba szóló belépők értékesítését, ezeket hétfőn délben kezdte el árulni az ETO.
A hazai jegypénztár előtt már a délelőtti órákban nagy volt a forgalom, akadt, aki horgászszékben pihenve várta nyitást. Délre már az ETO Park parkolójáig állt a sor, a kezdetben egy munkaállomás hamar kevésnek bizonyult.
A bécsi Allianz Stadion vendégszektorában csaknem kétezren férnek el, de ez is kevésnek bizonyult, ugyanis néhány óra alatt az összes belépő elkelt. Az ETO FC Facebook-oldalán többen jelezték: hiába álltak hosszú órákon át sorba, már nem tudtak jegyet vásárolni.
Az ETO FC szurkolói a hazai szektorokba váltanak jegyet
A hozzászólók közül többen inkább a Rapid Wien jegyértékesítő felületén vettek a vendégszektor mellé szóló belépőt, elkerülve ezzel a hosszas sorban állást.
A csütörtökön 19 órakor kezdődő mérkőzésen hatalmas csatározás várható, hiszen ez lesz a Konferencia-liga főtáblája előtti utolsó rosta.