Néhány óra alatt elkapkodták a jegyeket az ETO FC bécsi meccsére

Az ETO FC a Konferencia-liga rájátszáskörének visszavágó mérkőzésére a Rapid Wien otthonába utazik. Az osztrák klub teljes egészében a győri egyesületre bízta a vendégszektorba szóló belépők értékesítését, ezeket hétfőn délben kezdte el árulni az ETO.

Hamar telt házat csináltak az ETO FC szurkolói

Fotó: Molcsányi Máté

A hazai jegypénztár előtt már a délelőtti órákban nagy volt a forgalom, akadt, aki horgászszékben pihenve várta nyitást. Délre már az ETO Park parkolójáig állt a sor, a kezdetben egy munkaállomás hamar kevésnek bizonyult.