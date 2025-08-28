Konzulok segítik az ETO szurkolóit Bécsben

A Konferencia-liga rájátszáskörében a Rapid Wien otthonába látogat Borbély Balázs együttese. Több mint kétezren fogják a helyszínen buzdítani az ETO FC csapatát, épp ezért tartotta fontosnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, hogy segítsék a Bécsbe utazó szurkolókat.

Az ETO FC szurkolóit konzulok segítik Bécsben

Fotó: Csapó Balázs, Kisalföld-archív

A Szijjártó Péter közösségi oldalán közzétett információk szerint három helyszínen hat konzul várja az ETO szimpatizánsait ők

a hütterdorfi vasútállomáson

a hegyeshalmi határátkelőhelyen

a stadionban

leszek jelen.

A mérkőzés kiemelt biztonsági kockázatú, a rendőrség megerősített létszámmal teljesít szolgálatot a stadion környékén és a városba vezető utakon.