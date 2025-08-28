1 órája
Konzulok segítik az ETO szurkolóit Bécsben
A külgazdasági és külügyminiszter közlése alapján hat magyar konzul segíti a szurkolókat. Szijjártó Péter bejegyzése szerint három helyszínen várják az ETO FC Bécsbe érkező drukkereit.
A Konferencia-liga rájátszáskörében a Rapid Wien otthonába látogat Borbély Balázs együttese. Több mint kétezren fogják a helyszínen buzdítani az ETO FC csapatát, épp ezért tartotta fontosnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, hogy segítsék a Bécsbe utazó szurkolókat.
A Szijjártó Péter közösségi oldalán közzétett információk szerint három helyszínen hat konzul várja az ETO szimpatizánsait ők
- a hütterdorfi vasútállomáson
- a hegyeshalmi határátkelőhelyen
- a stadionban
leszek jelen.
A mérkőzés kiemelt biztonsági kockázatú, a rendőrség megerősített létszámmal teljesít szolgálatot a stadion környékén és a városba vezető utakon.
A konzuli szolgálatot baj esetén az ügyeleti számon lehet hívni: +43 660 259 3814