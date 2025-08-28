augusztus 28., csütörtök

Konferencia-liga

1 órája

Konzulok segítik az ETO szurkolóit Bécsben

Konferencia-liga#ETO#külügyminiszter#ETO FC#Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter közlése alapján hat magyar konzul segíti a szurkolókat. Szijjártó Péter bejegyzése szerint három helyszínen várják az ETO FC Bécsbe érkező drukkereit.

Kisalföld.hu

A Konferencia-liga rájátszáskörében a Rapid Wien otthonába látogat Borbély Balázs együttese. Több mint kétezren fogják a helyszínen buzdítani az ETO FC csapatát, épp ezért tartotta fontosnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, hogy segítsék a Bécsbe utazó szurkolókat.

ETO FC szurkolók
Az ETO FC szurkolóit konzulok segítik Bécsben
Fotó: Csapó Balázs, Kisalföld-archív

A Szijjártó Péter közösségi oldalán közzétett információk szerint három helyszínen hat konzul várja az ETO szimpatizánsait ők 

  • a hütterdorfi vasútállomáson
  • a hegyeshalmi határátkelőhelyen
  • a stadionban

leszek jelen.

A mérkőzés kiemelt biztonsági kockázatú, a rendőrség megerősített létszámmal teljesít szolgálatot a stadion környékén és a városba vezető utakon. 

A konzuli szolgálatot baj esetén az ügyeleti számon lehet hívni: +43 660 259 3814

 

