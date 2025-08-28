1 órája
Zöld-fehér szív - Egyetlen hírben minden infó az ETO FC bécsi mérkőzéséről
Egy meccsre van a főtáblától Borbély Balázs együttese. Az ETO FC szimpatizánsai óvatos becslések szerint több mint kétezren kísérik a csapatot, nekik szedtük össze a legfontosabb információkat.
A ETO FC csütörtöki mérkőzésén, Bécsben dől el, hogy a győri zöld-fehérek továbbjutnak-e a Konferencia-liga csoportkörébe. Borbély Balázsék egygólos előnyből várják a visszavágót, amelyre a klub szimpatizánsai is készülnek. A bécsi stadion vendégszektorába szóló belépők egy nap alatt elfogytak és nagyon sokan vásároltak jegyet a Rapid Wien hazai lelátóira is.
A klub szervezett szurkolói csoportja a Győrből 13.45-kor induló különvonattal érkezik Bécsbe. A csoport vezetői arra kérték a drukkereket, fehérbe öltözve menjenek a mérkőzésre, kövessék a kápó utasításait és a címerhez, valamint a városhoz méltó módon buzdítsák a csapatot.
Az ETO FC-t rengetegen kísérik Bécsbe
Győrből az M1-es, az A4-es, majd az S1-es jelölésű autópályán haladva lehet a legegyszerűbben megközelíteni a Bécs nyugati felében lévő Allianz Stadiont. A gépjárművel érkezők számára fontos információ, hogy a létesítmény közelében csak utcai parkolóhelyek vannak, így érdemes egy távolabbi ponton megállni és gyalogosan megközelíteni a stadiont. Több helyszínen jelen lesznek a konzuli szolgálat munkatársai, ők mindenben segítik a szurkolókat.
A sportlétesítményt 90 perccel a mérkőzés kezdete előtt nyitják, 17.30-tól lehet elfoglalni a helyeket. A vendégszektort a Linzer Strassén keresztül lehet megközelíteni.
Az osztrák hatóságok tájékoztatása szerint az autóval és busszal érkezők számára az IQ Gas Stationt jelölték meg találkozási pontként, a bécsi Gadnergassén található benzinkútról fogják kísérni a rendőrök az ETO szimpatizánsait.
A mérkőzést kiemelt biztonsági kockázatú, így az osztrák hatóságok nagy létszámmal fogják biztosítani a szurkolók vonulási útvonalát és a találkozót.
Az SK Rapid Wien - ETO FC Győr összecsapás csütörtökön 19 órakor kezdődik. A meccset az M4 Sport közvetíti a televízióban és élő streamen keresztül.
Cikkünket folyamatosan frissítjük a helyszíni tudósítóinktól érkező információkkal.