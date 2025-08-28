Zöld-fehér szív - Egyetlen hírben minden infó az ETO FC bécsi mérkőzéséről

A ETO FC csütörtöki mérkőzésén, Bécsben dől el, hogy a győri zöld-fehérek továbbjutnak-e a Konferencia-liga csoportkörébe. Borbély Balázsék egygólos előnyből várják a visszavágót, amelyre a klub szimpatizánsai is készülnek. A bécsi stadion vendégszektorába szóló belépők egy nap alatt elfogytak és nagyon sokan vásároltak jegyet a Rapid Wien hazai lelátóira is.

Az ETO FC szurkolói közül több mint kétezren érkeznek Bécsbe.

Fotó: Csapó Balázs

A klub szervezett szurkolói csoportja a Győrből 13.45-kor induló különvonattal érkezik Bécsbe. A csoport vezetői arra kérték a drukkereket, fehérbe öltözve menjenek a mérkőzésre, kövessék a kápó utasításait és a címerhez, valamint a városhoz méltó módon buzdítsák a csapatot.

Az ETO FC-t rengetegen kísérik Bécsbe

Győrből az M1-es, az A4-es, majd az S1-es jelölésű autópályán haladva lehet a legegyszerűbben megközelíteni a Bécs nyugati felében lévő Allianz Stadiont. A gépjárművel érkezők számára fontos információ, hogy a létesítmény közelében csak utcai parkolóhelyek vannak, így érdemes egy távolabbi ponton megállni és gyalogosan megközelíteni a stadiont. Több helyszínen jelen lesznek a konzuli szolgálat munkatársai, ők mindenben segítik a szurkolókat.