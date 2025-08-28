augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

29°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Konferencia-liga

31 perce

Zöld-fehér szív - Egyetlen hírben minden infó az ETO FC bécsi mérkőzéséről

Címkék#Konferencia-liga#Rapid Wien#vendégszektor#IQ Gas Station#ETO FC#stadion

Egy meccsre van a főtáblától Borbély Balázs együttese. Az ETO FC szimpatizánsai óvatos becslések szerint több mint kétezren kísérik a csapatot, nekik szedtük össze a legfontosabb információkat.

Kisalföld.hu

A ETO FC csütörtöki mérkőzésén, Bécsben dől el, hogy a győri zöld-fehérek továbbjutnak-e a Konferencia-liga csoportkörébe. Borbély Balázsék egygólos előnyből várják a visszavágót, amelyre a klub szimpatizánsai is készülnek. A bécsi stadion vendégszektorába szóló belépők egy nap alatt elfogytak és nagyon sokan vásároltak jegyet a Rapid Wien hazai lelátóira is. 

ETO FC szurkolók
Az ETO FC szurkolói közül több mint kétezren érkeznek Bécsbe.
Fotó: Csapó Balázs

A klub szervezett szurkolói csoportja a Győrből 13.45-kor induló különvonattal érkezik Bécsbe. A csoport vezetői arra kérték a drukkereket, fehérbe öltözve menjenek a mérkőzésre, kövessék a kápó utasításait és a címerhez, valamint a városhoz méltó módon buzdítsák a csapatot.

Az ETO FC-t rengetegen kísérik Bécsbe

Győrből az M1-es, az A4-es, majd az S1-es jelölésű autópályán haladva lehet a legegyszerűbben megközelíteni a Bécs nyugati felében lévő Allianz Stadiont. A gépjárművel érkezők számára fontos információ, hogy a létesítmény közelében csak utcai parkolóhelyek vannak, így érdemes egy távolabbi ponton megállni és gyalogosan megközelíteni a stadiont. Több helyszínen jelen lesznek a konzuli szolgálat munkatársai, ők mindenben segítik a szurkolókat. 

A sportlétesítményt 90 perccel  a mérkőzés kezdete előtt nyitják, 17.30-tól lehet elfoglalni a helyeket. A vendégszektort a Linzer Strassén keresztül lehet megközelíteni.

A Rapid Wien stadionjába több ezer szurkolót várnak.
Forrás: skrapid.at

Az osztrák hatóságok tájékoztatása szerint az autóval és busszal érkezők számára az IQ Gas Stationt jelölték meg találkozási pontként, a bécsi Gadnergassén található benzinkútról fogják kísérni a rendőrök az ETO szimpatizánsait. 

A mérkőzést kiemelt biztonsági kockázatú, így az osztrák hatóságok nagy létszámmal fogják biztosítani a szurkolók vonulási útvonalát és a találkozót.

Az SK Rapid Wien - ETO FC Győr összecsapás csütörtökön 19 órakor kezdődik. A meccset az M4 Sport közvetíti a televízióban és élő streamen keresztül. 

Cikkünket folyamatosan frissítjük a helyszíni tudósítóinktól érkező információkkal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu