Labdarúgás

43 perce

Durva fertőzés támadta meg az ETO FC stadionjának gyepét

Gombás fertőzés sújtja az ETO Park gyepét. Az ETO FC a szerda reggeli közleményében tudatta: mindent megtesznek az előttük álló, nemzetközi mérkőzés biztonságos és szabályos lebonyolítása érdekében.

Kisalföld.hu
Az ETO FC stadionja is felújításra szorul. Fotó: Kisalföld-archívum

Az elmúlt hetekben nagy mértékű gombás fertőzés sújtja az ETO Stadion gyepét, amely sajnálatos módon komoly károkat okozott a mérkőzésre kijelölt játéktérben – tudatta az ETO FC a hivatalos Facebook-oldalán.

Az ETO FC létesítménye 2008-ban készült el, sokak szerint mára elavult. Most a gyeppel van óriási probléma. 
Fotó: Mediaworks

„Bár minden tőlünk telhető beavatkozást megtett a klub, a fű állapota a megszokottnál jóval rosszabb lesz a találkozó napján.
Az ETO FC ezzel párhuzamosan elkezdi a gyepszőnyeg cseréjét érintő előkészítő munkákat, hiszen a teljes klub és a szurkolók érdeke is egy 21. századi, a játék minőségét pozitív értelemben befolyásoló borítás kialakítása.
A kialakult körülmény a csütörtöki mérkőzésen mindkét csapatot egyformán érinti, és mindent megteszünk, hogy a nagy érdeklődéssel kísért meccs biztonságosan és szabályosan lejátszható legyen."

Az ETO FC csütörtökön a Konferencia-liga selejtezőmérkőzésén lép pályára és a Fizz Liga soron következő mérkőzését is az ETO Parkban játsszák. Azt nem tudni, milyen mértékben befolyásolja a gyep állapota a meccseket. 

 

