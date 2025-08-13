Durva fertőzés támadta meg az ETO FC stadionjának gyepét

Az elmúlt hetekben nagy mértékű gombás fertőzés sújtja az ETO Stadion gyepét, amely sajnálatos módon komoly károkat okozott a mérkőzésre kijelölt játéktérben – tudatta az ETO FC a hivatalos Facebook-oldalán.

Az ETO FC létesítménye 2008-ban készült el, sokak szerint mára elavult. Most a gyeppel van óriási probléma.

Fotó: Mediaworks

„Bár minden tőlünk telhető beavatkozást megtett a klub, a fű állapota a megszokottnál jóval rosszabb lesz a találkozó napján.

Az ETO FC ezzel párhuzamosan elkezdi a gyepszőnyeg cseréjét érintő előkészítő munkákat, hiszen a teljes klub és a szurkolók érdeke is egy 21. századi, a játék minőségét pozitív értelemben befolyásoló borítás kialakítása.

A kialakult körülmény a csütörtöki mérkőzésen mindkét csapatot egyformán érinti, és mindent megteszünk, hogy a nagy érdeklődéssel kísért meccs biztonságosan és szabályosan lejátszható legyen."

Az ETO FC csütörtökön a Konferencia-liga selejtezőmérkőzésén lép pályára. A Fizz Liga soron következő mérkőzésének helyszínét módosították, a győri csapat az MTK otthonában játszik vasárnap.